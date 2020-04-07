Валерий Бганба поздравил Вадима Красносельского с юбилеем





Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с юбилеем.



В поздравлении говорится:





«Уважаемый Вадим Николаевич! Примите мои самые добрые и теплые поздравления с юбилеем. Этот важный жизненный этап ознаменует новый рубеж в жизни, даст старт для новых начинаний, открытий и триумфальных побед.





Выражаю уверенность, что Ваш богатый опыт, обширные знания, высокий авторитет будут и впредь всемерно способствовать развитию Приднестровской Молдавской Республики и расширению сотрудничества с Абхазией.





От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, долгих лет жизни, наполненных приятными заботами, творческими свершениями и блестящими победами».