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Валерий Бганба поздравил Вадима Красносельского с юбилеем
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16:47, 14 Апреля 2020
Бганба выразил уверенность в том, что богатый опыт, обширные знания, высокий авторитет Вадима Красносельского будут и впредь всемерно способствовать развитию ПМР и расширению сотрудничества с Абхазией.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с юбилеем.
В поздравлении говорится:
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Вадим Николаевич! Примите мои самые добрые и теплые поздравления с юбилеем. Этот важный жизненный этап ознаменует новый рубеж в жизни, даст старт для новых начинаний, открытий и триумфальных побед.
Выражаю уверенность, что Ваш богатый опыт, обширные знания, высокий авторитет будут и впредь всемерно способствовать развитию Приднестровской Молдавской Республики и расширению сотрудничества с Абхазией.
От всей души желаю Вам, уважаемый Вадим Николаевич, долгих лет жизни, наполненных приятными заботами, творческими свершениями и блестящими победами».
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