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Валерий Бганба поздравил сотрудников СГБ Абхазии с профессиональным праздником
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11:19, 20 Декабря 2019
Премьер выразил уверенность в том, что профессионализм и верность долгу сотрудников СГБ и впредь позволят самоотверженно трудиться над решением возложенных задач.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил сотрудников органов Службы государственной безопасности РА с профессиональным праздником.
Глава Правительства отметил роль и большую ответственность, возложенную на Службу государственной безопасности в сфере защиты национальных и государственных интересов.
«Уверен, что ваше мужество, профессионализм, верность долгу, патриотизм и впредь позволят самоотверженно трудиться над решением возложенных задач, отдавая все силы для укрепления, развития и процветания нашей республики», - подчеркнул премьер.
Валерий Бганба пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства удачи и успехов в профессиональной деятельности.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил сотрудников органов Службы государственной безопасности РА с профессиональным праздником.
Глава Правительства отметил роль и большую ответственность, возложенную на Службу государственной безопасности в сфере защиты национальных и государственных интересов.
«Уверен, что ваше мужество, профессионализм, верность долгу, патриотизм и впредь позволят самоотверженно трудиться над решением возложенных задач, отдавая все силы для укрепления, развития и процветания нашей республики», - подчеркнул премьер.
Валерий Бганба пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства удачи и успехов в профессиональной деятельности.
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