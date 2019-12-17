Валерий Бганба поздравил сотрудников СГБ Абхазии с профессиональным праздником

Премьер выразил уверенность в том, что профессионализм и верность долгу сотрудников СГБ и впредь позволят самоотверженно трудиться над решением возложенных задач.



Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил сотрудников органов Службы государственной безопасности РА с профессиональным праздником.



Глава Правительства отметил роль и большую ответственность, возложенную на Службу государственной безопасности в сфере защиты национальных и государственных интересов.



«Уверен, что ваше мужество, профессионализм, верность долгу, патриотизм и впредь позволят самоотверженно трудиться над решением возложенных задач, отдавая все силы для укрепления, развития и процветания нашей республики», - подчеркнул премьер.



Валерий Бганба пожелал сотрудникам и ветеранам ведомства удачи и успехов в профессиональной деятельности.