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Валерий Бганба поздравил сотрудников налоговых органов Абхазии с профессиональным праздником

12:22, 14 Апреля 2020
Валерий Бганба поздравил сотрудников налоговых органов Абхазии с профессиональным праздником
«Примите  слова благодарности за вашу работу, которая требует высокой степени ответственности и настойчивости в реализации налогового законодательства»,- говорится в поздравлении. 

Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поздравил министра по налогам и сборам Даура Курмазия, а также коллектив ведомства с Днём образования налоговых органов.

В тексте поздравления говорится:

«От всей души поздравляю вас и весь коллектив с Днем образования налоговых органов Республики Абхазия!

По случаю профессионального праздника примите слова благодарности за вашу работу, которая требует высокой степени ответственности и настойчивости в реализации налогового законодательства.

Выражаю уверенность, что благодаря профессионализму и самоотдаче вы успешно выполняете возложенную на налоговые органы миссию во благо нашей республики, а накопленный опыт и ответственный подход к делу – прочная основа для дальнейшей успешной работы.

Пусть лучшие традиции, достижения и успехи служат залогом дальнейшего развития и совершенствования налоговых органов».

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