Валерий Бганба поздравил сотрудников налоговых органов Абхазии с профессиональным праздником

«Примите слова благодарности за вашу работу, которая требует высокой степени ответственности и настойчивости в реализации налогового законодательства»,- говорится в поздравлении.



Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба поздравил министра по налогам и сборам Даура Курмазия, а также коллектив ведомства с Днём образования налоговых органов.



В тексте поздравления говорится:



«От всей души поздравляю вас и весь коллектив с Днем образования налоговых органов Республики Абхазия!



По случаю профессионального праздника примите слова благодарности за вашу работу, которая требует высокой степени ответственности и настойчивости в реализации налогового законодательства.



Выражаю уверенность, что благодаря профессионализму и самоотдаче вы успешно выполняете возложенную на налоговые органы миссию во благо нашей республики, а накопленный опыт и ответственный подход к делу – прочная основа для дальнейшей успешной работы.



Пусть лучшие традиции, достижения и успехи служат залогом дальнейшего развития и совершенствования налоговых органов».

