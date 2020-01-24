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Валерий Бганба поздравил сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии с профессиональным праздником
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12:12, 26 Января 2020
Бганба пожелал сотрудникам таможенного ведомства счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родины.
Сухум. 26 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поздравил сотрудников таможенного ведомства с Международным днем таможенника:
«Искренне поздравляю всех сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия с профессиональным праздником – Международным днем таможенника!
Таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом воздействия на экономические процессы.
Уверен, что вы и впредь будете с честью и достоинством стоять на страже интересов республики и выполнять возложенные на вас служебные обязанности.
В этот праздничный день желаю всем сотрудникам таможенного ведомства счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родины!»
Сухум. 26 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поздравил сотрудников таможенного ведомства с Международным днем таможенника:
«Искренне поздравляю всех сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия с профессиональным праздником – Международным днем таможенника!
Таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом воздействия на экономические процессы.
Уверен, что вы и впредь будете с честью и достоинством стоять на страже интересов республики и выполнять возложенные на вас служебные обязанности.
В этот праздничный день желаю всем сотрудникам таможенного ведомства счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родины!»
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