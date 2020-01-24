APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:12, 26 Января 2020 183
22:18, 25 Января 2020 303
13:39, 24 Января 2020 1255
13:02, 24 Января 2020 478
12:21, 24 Января 2020 736
15:55, 23 Января 2020 909
14:58, 23 Января 2020 642
13:29, 23 Января 2020 827
12:58, 23 Января 2020 685
12:26, 23 Января 2020 418
11:05, 23 Января 2020 540
08:00, 23 Января 2020 594
18:55, 22 Января 2020 782
17:43, 22 Января 2020 591
15:51, 22 Января 2020 604
15:35, 22 Января 2020 866
13:46, 22 Января 2020 669
11:48, 22 Января 2020 942
15:44, 21 Января 2020 640
14:35, 21 Января 2020 859
13:46, 21 Января 2020 816
17:31, 20 Января 2020 1238
17:27, 20 Января 2020 1184
17:23, 20 Января 2020 639
15:34, 20 Января 2020 724

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба поздравил сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии с профессиональным праздником

Валерий Бганба поздравил сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии с профессиональным праздником

186
12:12, 26 Января 2020
Валерий Бганба поздравил сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии с профессиональным праздником
Бганба пожелал сотрудникам таможенного ведомства счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родины.

Сухум. 26 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поздравил сотрудников таможенного ведомства с Международным днем таможенника:

«Искренне поздравляю всех сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия с профессиональным праздником – Международным днем таможенника!

Таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом воздействия на экономические процессы.

Уверен, что вы и впредь будете с честью и достоинством стоять на страже интересов республики и выполнять возложенные на вас служебные обязанности.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам таможенного ведомства счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родины!»

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика