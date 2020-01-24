Валерий Бганба поздравил сотрудников Государственного таможенного комитета Абхазии с профессиональным праздником

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганбасотрудников таможенного ведомства с Международным днем таможенника:«Искренне поздравляю всех сотрудников Государственного таможенного комитета Республики Абхазия с профессиональным праздником – Международным днем таможенника!Таможенная служба является важным элементом обеспечения национальной безопасности, эффективным регулятором внешней торговли и действенным инструментом воздействия на экономические процессы.Уверен, что вы и впредь будете с честью и достоинством стоять на страже интересов республики и выполнять возложенные на вас служебные обязанности.В этот праздничный день желаю всем сотрудникам таможенного ведомства счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов в дальнейшей плодотворной деятельности во благо нашей Родины!»