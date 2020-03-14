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Валерий Бганба поздравил Сергея Лаврова с юбилеем
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12:08, 21 Марта 2020
«В Республике Абхазия высокого ценят Ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой её интересов на международной арене», – отметил Бганба.
Сухум. 21 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с юбилеем.
В тексте говорится: «Уважаемый Сергей Викторович! От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично свидетельствую Вам глубокое уважение и поздравляю Вас с 70-летием.
Ваш жизненный путь - пример истиной верности идеалам служения Родине. Твёрдо отстаивая интересы своей страны, основываясь на главные принципы международного права, российская дипломатия, руководимая Вами, выступает за укрепление мира на Земле, установление безопасности, развитие международных связей. В Республике Абхазия высокого ценят Ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой её интересов на международной арене. Мы убеждены, что и в дальнейшем Вы останетесь надежным союзником позитивного сотрудничества наших стран.
Искренне желаю Вам здоровья, мира, благополучия, всего самого прекрасного Вам и вашим близким!»
Сухум. 21 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с юбилеем.
В тексте говорится: «Уважаемый Сергей Викторович! От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично свидетельствую Вам глубокое уважение и поздравляю Вас с 70-летием.
Ваш жизненный путь - пример истиной верности идеалам служения Родине. Твёрдо отстаивая интересы своей страны, основываясь на главные принципы международного права, российская дипломатия, руководимая Вами, выступает за укрепление мира на Земле, установление безопасности, развитие международных связей. В Республике Абхазия высокого ценят Ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой её интересов на международной арене. Мы убеждены, что и в дальнейшем Вы останетесь надежным союзником позитивного сотрудничества наших стран.
Искренне желаю Вам здоровья, мира, благополучия, всего самого прекрасного Вам и вашим близким!»
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