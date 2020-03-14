APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:08, 21 Марта 2020 51
08:00, 21 Марта 2020 212
18:39, 20 Марта 2020 493
16:20, 20 Марта 2020 627
15:16, 20 Марта 2020 535
14:56, 20 Марта 2020 560
12:34, 20 Марта 2020 750
12:13, 20 Марта 2020 672
19:00, 19 Марта 2020 1038
18:17, 19 Марта 2020 1123
14:57, 19 Марта 2020 987
14:44, 19 Марта 2020 1055
12:43, 19 Марта 2020 1576
12:29, 19 Марта 2020 1351
12:26, 19 Марта 2020 1031
11:48, 19 Марта 2020 1142
19:00, 18 Марта 2020 3142
18:18, 18 Марта 2020 1249
16:01, 18 Марта 2020 1492
15:59, 18 Марта 2020 864
14:25, 18 Марта 2020 1116
14:16, 18 Марта 2020 1252
14:11, 18 Марта 2020 977
13:25, 18 Марта 2020 1011
23:06, 17 Марта 2020 983

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба поздравил Сергея Лаврова с юбилеем

Валерий Бганба поздравил Сергея Лаврова с юбилеем

51
12:08, 21 Марта 2020
Валерий Бганба поздравил Сергея Лаврова с юбилеем
«В Республике Абхазия высокого ценят Ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой её интересов на международной арене», – отметил Бганба. 

Сухум. 21 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с юбилеем. 

В тексте говорится:  «Уважаемый Сергей Викторович!  От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично свидетельствую Вам глубокое уважение и поздравляю Вас с 70-летием. 

Ваш жизненный путь - пример истиной верности идеалам служения Родине. Твёрдо отстаивая интересы своей страны, основываясь на главные принципы международного права, российская дипломатия, руководимая Вами, выступает за укрепление мира на Земле, установление безопасности, развитие международных связей. В Республике Абхазия высокого ценят Ваше личное участие и вклад в процессы отстаивания нашей республикой её интересов на международной арене.  Мы убеждены, что и в дальнейшем Вы останетесь надежным союзником позитивного сотрудничества наших стран. 

Искренне желаю Вам здоровья, мира, благополучия, всего самого прекрасного Вам и вашим близким!»

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика