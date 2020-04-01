APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:25, 7 Апреля 2020 6
12:55, 7 Апреля 2020 74
19:26, 6 Апреля 2020 929
18:52, 6 Апреля 2020 819
16:37, 6 Апреля 2020 371
15:54, 6 Апреля 2020 485
15:02, 6 Апреля 2020 617
14:33, 6 Апреля 2020 296
13:49, 6 Апреля 2020 427
20:53, 5 Апреля 2020 710
19:43, 5 Апреля 2020 633
19:28, 4 Апреля 2020 646
17:02, 4 Апреля 2020 1292
20:12, 3 Апреля 2020 877
19:51, 3 Апреля 2020 1224
19:27, 3 Апреля 2020 666
18:13, 3 Апреля 2020 798
16:58, 3 Апреля 2020 910
12:03, 3 Апреля 2020 776
10:32, 3 Апреля 2020 1145
21:19, 2 Апреля 2020 1068
20:02, 2 Апреля 2020 926
18:39, 2 Апреля 2020 917
18:14, 2 Апреля 2020 1030
17:05, 2 Апреля 2020 1410

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба поздравил с Днём рождения Валентину Матвиенко

Валерий Бганба поздравил с Днём рождения Валентину Матвиенко

6
14:25, 7 Апреля 2020
Валерий Бганба поздравил с Днём рождения Валентину Матвиенко
«Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией», – отметил Бганба.

Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с Днем рождения.

В поздравлении говорится:

«Уважаемая Валентина Ивановна! 

Примите искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения. 

Профессионализм, неиссякаемая энергия, целеустремленность, природные качества лидера, организаторский талант снискали Вам почет и уважение. На высоком государственном посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее народа.

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В этот замечательный день хочу пожелать Вам, уважаемая Валентина Ивановна, здоровья, счастья, благополучия и успехов на высоком государственном посту».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика