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Валерий Бганба поздравил с Днём рождения Валентину Матвиенко
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14:25, 7 Апреля 2020
«Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией», – отметил Бганба.
Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с Днем рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения.
Профессионализм, неиссякаемая энергия, целеустремленность, природные качества лидера, организаторский талант снискали Вам почет и уважение. На высоком государственном посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее народа.
Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
В этот замечательный день хочу пожелать Вам, уважаемая Валентина Ивановна, здоровья, счастья, благополучия и успехов на высоком государственном посту».
Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с Днем рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения.
Профессионализм, неиссякаемая энергия, целеустремленность, природные качества лидера, организаторский талант снискали Вам почет и уважение. На высоком государственном посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее народа.
Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
В этот замечательный день хочу пожелать Вам, уважаемая Валентина Ивановна, здоровья, счастья, благополучия и успехов на высоком государственном посту».
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