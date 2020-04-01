Валерий Бганба поздравил с Днём рождения Валентину Матвиенко

поздравил

поздравлении

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий БганбаПредседателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко с Днем рождения.говорится:«Уважаемая Валентина Ивановна!Примите искренние поздравления по случаю Дня Вашего рождения.Профессионализм, неиссякаемая энергия, целеустремленность, природные качества лидера, организаторский талант снискали Вам почет и уважение. На высоком государственном посту Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вы проводите огромную работу, направленную на реализацию стратегических целей и задач развития России во имя процветания ее народа.Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие всесторонних связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.В этот замечательный день хочу пожелать Вам, уважаемая Валентина Ивановна, здоровья, счастья, благополучия и успехов на высоком государственном посту».