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Валерий Бганба поздравил с Днем рождения Виталия Мутко
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16:34, 6 Декабря 2019
Премьер Абхазии выразил благодарность Виталию Мутко за его личное участие и содействие в укреплении абхазо-российского сотрудничества.
Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко с Днем рождения.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Виталий Леонтьевич!
От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам самые искренние поздравления с Днем рождения! Пусть Ваши профессиональные качества, высокое чувство ответственности и преданность делу позволят и в дальнейшем успешно реализовывать поставленные задачи!
Позвольте выразить отдельную благодарность за Ваше личное участие и содействие в укреплении абхазо-российского сотрудничества. Наша республика высоко ценит отношения союзничества и стратегического партнерства, установившиеся между нашими странами».
Валерий Бганба пожелал Виталию Мутко крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на ответственной должности.
Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко с Днем рождения.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Виталий Леонтьевич!
От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам самые искренние поздравления с Днем рождения! Пусть Ваши профессиональные качества, высокое чувство ответственности и преданность делу позволят и в дальнейшем успешно реализовывать поставленные задачи!
Позвольте выразить отдельную благодарность за Ваше личное участие и содействие в укреплении абхазо-российского сотрудничества. Наша республика высоко ценит отношения союзничества и стратегического партнерства, установившиеся между нашими странами».
Валерий Бганба пожелал Виталию Мутко крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на ответственной должности.
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