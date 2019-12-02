Валерий Бганба поздравил с Днем рождения Виталия Мутко

Премьер Абхазии выразил благодарность Виталию Мутко за его личное участие и содействие в укреплении абхазо-российского сотрудничества.



Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко с Днем рождения.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Уважаемый Виталий Леонтьевич!



От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам самые искренние поздравления с Днем рождения! Пусть Ваши профессиональные качества, высокое чувство ответственности и преданность делу позволят и в дальнейшем успешно реализовывать поставленные задачи!



Позвольте выразить отдельную благодарность за Ваше личное участие и содействие в укреплении абхазо-российского сотрудничества. Наша республика высоко ценит отношения союзничества и стратегического партнерства, установившиеся между нашими странами».



Валерий Бганба пожелал Виталию Мутко крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов на ответственной должности.