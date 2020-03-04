Валерий Бганба поздравил с Днем рождения Алексея Двинянина

Валерий Бганба выразил уверенность, что энергия, энтузиазм и профессиональные качества Алексея Аркадьевича будут способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений между двумя странами.



Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Двинянину по случаю Дня его рождения.



В поздравлении Бганба пожелал Двинянину профессиональных и личных успехов, активной плодотворной работы, новых творческих идей.



Валерий Бганба выразил уверенность, что энергия, энтузиазм и профессиональные качества Алексея Аркадьевича будут способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.



И.о. Президента пожелал дипломату крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира.