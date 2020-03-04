APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:33, 5 Марта 2020 33
13:26, 5 Марта 2020 44
12:33, 5 Марта 2020 90
12:22, 5 Марта 2020 137
20:34, 4 Марта 2020 813
16:27, 4 Марта 2020 595
16:10, 4 Марта 2020 540
16:04, 4 Марта 2020 573
13:43, 4 Марта 2020 991
13:18, 4 Марта 2020 2416
13:03, 4 Марта 2020 668
12:16, 4 Марта 2020 649
12:00, 4 Марта 2020 1823
11:57, 4 Марта 2020 686
10:17, 4 Марта 2020 1331
09:00, 4 Марта 2020 451
09:00, 4 Марта 2020 411
22:13, 3 Марта 2020 1335
20:52, 3 Марта 2020 779
20:19, 3 Марта 2020 922
20:02, 3 Марта 2020 1543
18:23, 3 Марта 2020 773
17:59, 3 Марта 2020 736
17:20, 3 Марта 2020 765
15:28, 3 Марта 2020 762

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба поздравил с Днем рождения Алексея Двинянина

Валерий Бганба поздравил с Днем рождения Алексея Двинянина

78
12:33, 5 Марта 2020
Валерий Бганба поздравил с Днем рождения Алексея Двинянина
Валерий Бганба выразил уверенность, что энергия, энтузиазм и профессиональные качества Алексея Аркадьевича будут способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений между двумя странами.

Сухум. 5 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Двинянину по случаю Дня его рождения.

В поздравлении Бганба пожелал Двинянину профессиональных и личных успехов, активной плодотворной работы, новых творческих идей.

Валерий Бганба выразил уверенность, что энергия, энтузиазм и профессиональные качества Алексея Аркадьевича будут способствовать укреплению и развитию двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

И.о. Президента пожелал дипломату крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика