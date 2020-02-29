12:27, 1 Марта 2020 67
11:59, 29 Февраля 2020 500
11:13, 29 Февраля 2020 556
11:11, 29 Февраля 2020 1508
18:35, 28 Февраля 2020 459
14:40, 28 Февраля 2020 540
14:25, 28 Февраля 2020 538
13:07, 28 Февраля 2020 443
20:02, 27 Февраля 2020 702
17:48, 27 Февраля 2020 452
17:21, 27 Февраля 2020 711
16:27, 27 Февраля 2020 612
15:50, 27 Февраля 2020 633
11:43, 27 Февраля 2020 414
10:44, 27 Февраля 2020 722
10:33, 27 Февраля 2020 617
10:29, 27 Февраля 2020 372
09:00, 27 Февраля 2020 401
18:14, 26 Февраля 2020 722
16:24, 26 Февраля 2020 628
14:15, 26 Февраля 2020 1075
14:05, 26 Февраля 2020 749
13:49, 26 Февраля 2020 519
13:06, 26 Февраля 2020 491
12:51, 26 Февраля 2020 942
Популярное
29.02.2020 1512
24.02.2020 1138
26.02.2020 1075
25.02.2020 928
24.02.2020 806
25.02.2020 772
25.02.2020 764
26.02.2020 749
Валерий Бганба поздравил Рустама Минниханова с Днём рождения
63
12:27, 1 Марта 2020
В поздравлении Бганба выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между Абхазией и Татарстаном.
Сухум. 1 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю его Дня рождения.
В поздравлении Бганба отметил высокий вклад, профессионализм и преданность интересам государства, снискавшие Рустаму Нургалиевичу авторитет граждан Татарстана, и выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между двумя странами.
Исполняющий обязанности Президента Абхазии пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия.
Сухум. 1 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю его Дня рождения.
В поздравлении Бганба отметил высокий вклад, профессионализм и преданность интересам государства, снискавшие Рустаму Нургалиевичу авторитет граждан Татарстана, и выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между двумя странами.
Исполняющий обязанности Президента Абхазии пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.