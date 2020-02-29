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Валерий Бганба поздравил Рустама Минниханова с Днём рождения

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12:27, 1 Марта 2020
Валерий Бганба поздравил Рустама Минниханова с Днём рождения
В поздравлении Бганба выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между Абхазией и Татарстаном.

Сухум. 1 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову по случаю его Дня рождения.

В поздравлении Бганба отметил высокий вклад, профессионализм и преданность интересам государства, снискавшие Рустаму Нургалиевичу авторитет граждан Татарстана, и выразил уверенность в укреплении сложившихся дружественных отношений между двумя странами.

Исполняющий обязанности Президента Абхазии пожелал  Рустаму Минниханову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия.

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