Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! ***
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Валерий Бганба поздравил руководство и коллектив «Апсныпресс» с 25-летием со дня основания
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15:17, 31 Января 2020
Валерий Бганба выразил благодарность коллективу агентства за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес директору Государственного информационного агентства «Апсныпресс» Ренате Чагава по случаю дня основания агенства:
"Уважаемая Рената Закановна! Искренне поздравляю Вас и весь коллектив информационного агентства «Апсныпресс» с днем основания!
Средства массовой информации выполняют важную роль в жизни общества Республики Абхазия. Большое значение в вашей работе обретают не только высочайшее мастерство, профессионализм, но и следование высоким нравственным ценностям.
Хочу выразить благодарность Вам и всему коллективу за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями.
Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, удачи, неисчерпаемой энергии и творческих успехов!»
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес директору Государственного информационного агентства «Апсныпресс» Ренате Чагава по случаю дня основания агенства:
"Уважаемая Рената Закановна! Искренне поздравляю Вас и весь коллектив информационного агентства «Апсныпресс» с днем основания!
Средства массовой информации выполняют важную роль в жизни общества Республики Абхазия. Большое значение в вашей работе обретают не только высочайшее мастерство, профессионализм, но и следование высоким нравственным ценностям.
Хочу выразить благодарность Вам и всему коллективу за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями.
Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, удачи, неисчерпаемой энергии и творческих успехов!»
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