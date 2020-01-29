Валерий Бганба поздравил руководство и коллектив «Апсныпресс» с 25-летием со дня основания

Валерий Бганба выразил благодарность коллективу агентства за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями.



Сухум. 31 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес директору Государственного информационного агентства «Апсныпресс» Ренате Чагава по случаю дня основания агенства:



"Уважаемая Рената Закановна! Искренне поздравляю Вас и весь коллектив информационного агентства «Апсныпресс» с днем основания!



Средства массовой информации выполняют важную роль в жизни общества Республики Абхазия. Большое значение в вашей работе обретают не только высочайшее мастерство, профессионализм, но и следование высоким нравственным ценностям.



Хочу выразить благодарность Вам и всему коллективу за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями.



Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, удачи, неисчерпаемой энергии и творческих успехов!»

