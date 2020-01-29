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Валерий Бганба поздравил руководство и коллектив «Апсныпресс» с 25-летием со дня основания

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15:17, 31 Января 2020
Валерий Бганба поздравил руководство и коллектив «Апсныпресс» с 25-летием со дня основания
Валерий Бганба выразил благодарность коллективу агентства за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями. 

Сухум. 31 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес директору Государственного информационного агентства «Апсныпресс» Ренате Чагава по случаю дня основания агенства: 

"Уважаемая Рената Закановна! Искренне поздравляю Вас и весь коллектив информационного агентства «Апсныпресс» с днем основания!

Средства массовой информации выполняют важную роль в жизни общества Республики Абхазия. Большое значение в вашей работе обретают не только высочайшее мастерство, профессионализм, но и следование высоким нравственным ценностям. 

Хочу выразить благодарность Вам и всему коллективу за ежедневный труд, благодаря которому и в дальнейшем будет развиваться информационная система, обеспечивающая жителей Абхазии актуальными новостями. 

Желаю Вам и всему коллективу крепкого здоровья, удачи, неисчерпаемой энергии и творческих успехов!»

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