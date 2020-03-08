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Валерий Бганба поздравил Рашида Темрезова с Днём рождения
16:44, 14 Марта 2020
В поздравлении Бганба отметил профессиональные качества, трудолюбие и преданность делу Рашида Бориспиевича в выполнении важных государственных задач.
Сухум. 14 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову по случаю его Дня рождения.
В поздравлении Бганба отметил профессиональные качества, трудолюбие и преданность делу Рашида Бориспиевича в выполнении важных государственных задач.
Валерий Бганба выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух республик, пожелал успехов и благополучия.
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