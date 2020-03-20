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Валерий Бганба поздравил Радия Хабирова с Днем рождения
15:16, 20 Марта 2020
В поздравлении Валерий Бганба отметил профессионализм и высокие деловые качества, позволяющие Радию Фаритовичу уверенно руководить страной.
Сухум. 20 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Республики Башкортостан Радию Хабирову по случаю его Дня рождения.
В поздравлении Валерий Бганба отметил профессионализм и высокие деловые качества, позволяющие Радию Фаритовичу уверенно руководить страной.
Бганба также подчеркнул высокую ценность дружеского взаимодействия двух стран, выражая надежду на дальнейшее укрепление союзнических отношений, и пожелал Хабирову крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на высоком государственном посту.
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