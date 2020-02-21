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Валерий Бганба поздравил представителей СМИ Абхазии с профессиональным праздником

37
11:43, 27 Февраля 2020
Валерий Бганба поздравил представителей СМИ Абхазии с профессиональным праздником
«От работы журналистов, объективности понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества»,- отмечается в поздравлении.

Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником.

В тексте говорится:

«Средства массовой информации играют огромную роль в строительстве независимого демократического государства. От работы журналистов, объективности понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества.

Довольно трудно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей общественной, политической, культурной и социальной жизни нашего государства.

От всей души искренне поздравляю вас с праздником. Желаю всем представителям СМИ яркого творческого успеха и совершенствования в непростой профессии».

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