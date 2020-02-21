Валерий Бганба поздравил представителей СМИ Абхазии с профессиональным праздником

«От работы журналистов, объективности понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил сотрудников средств массовой информации с профессиональным праздником.



В тексте говорится:



«Средства массовой информации играют огромную роль в строительстве независимого демократического государства. От работы журналистов, объективности понимания сложных процессов, происходящих во всех сферах жизнедеятельности страны, зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера общества.



Довольно трудно переоценить значимость средств массовой информации как важнейшей составляющей общественной, политической, культурной и социальной жизни нашего государства.



От всей души искренне поздравляю вас с праздником. Желаю всем представителям СМИ яркого творческого успеха и совершенствования в непростой профессии».