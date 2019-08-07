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Валерий Бганба поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам

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12:28, 11 Августа 2019
Валерий Бганба поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам
«Праздник Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим и своим ближним», – отметил Бганба.

Сухум. 11 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил мусульман Абхазии со священным праздником Курбан-байрам:

«Поздравляю вас с Курбан-байрам – древним праздником, который обращает верующих к истокам и ценностям ислама!

На протяжении веков этот светлый праздник играет большую роль в жизни мусульман, объединяет людей, вносит вклад в ислам, воспитывает уважение к древней истории, традициям и обычаям. Мусульмане Абхазии также соблюдают эти традиции и с большим почитанием проводят Курбан-байрам.

Праздник Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим и своим ближним. Эти высокие гуманистические идеалы должны являться прочным фундаментом морально-нравственного воспитания каждого человека. 

С праздником! Доброго вам здоровья, счастья, мира и процветания каждой семье!»

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