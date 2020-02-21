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Валерий Бганба поздравил Мурата Кумпилова с Днём рождения
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10:29, 27 Февраля 2020
«Народ Абхазии высоко ценит оказанную помощь и поддержку братской Республики Адыгея в самые трудные времена для нашей страны»,- отметил Бганба.
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова с Днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Мурат Каральбиевич!
С чувством глубокого и искреннего уважения поздравляю Вас с Днём рождения.
От чистого сердца желаю, чтобы Ваш труд приносил радость и удовлетворение от полученных результатов. Пусть доверие и поддержка народа помогают в делах, искреннее понимание и забота в семье питают энергией, а успехи вдохновляют на новые свершения.
Народ Абхазии высоко ценит оказанную помощь и поддержку братской Республики Адыгея в самые трудные времена для нашей страны.
Выражаю уверенность, что дружба двух народов, основанная на многовековых традициях, и в дальнейшем будет развиваться и укрепляться в интересах обеспечения стабильности двухсторонних отношений.
Доброго здоровья, мира, неиссякаемой энергии, благополучия Вам и Вашим близким».
Сухум. 27 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова с Днём рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Мурат Каральбиевич!
С чувством глубокого и искреннего уважения поздравляю Вас с Днём рождения.
От чистого сердца желаю, чтобы Ваш труд приносил радость и удовлетворение от полученных результатов. Пусть доверие и поддержка народа помогают в делах, искреннее понимание и забота в семье питают энергией, а успехи вдохновляют на новые свершения.
Народ Абхазии высоко ценит оказанную помощь и поддержку братской Республики Адыгея в самые трудные времена для нашей страны.
Выражаю уверенность, что дружба двух народов, основанная на многовековых традициях, и в дальнейшем будет развиваться и укрепляться в интересах обеспечения стабильности двухсторонних отношений.
Доброго здоровья, мира, неиссякаемой энергии, благополучия Вам и Вашим близким».
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