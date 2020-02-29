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Валерий Бганба поздравил Михаила Мишустина с Днем рождения

12:00, 3 Марта 2020
Валерий Бганба поздравил Михаила Мишустина с Днем рождения
Глава Правительства Абхазии выразил уверенность в укреплении абхазо-российских отношений и пожелал Мишустину крепкого здоровья, долголетия, успехов на высоком государственном посту.

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю Дня его рождения.

В поздравлении Валерий Бганба отметил высокий профессионализм и умение Михаила Владимировича эффективно решать сложные задачи.

Глава Правительства Абхазии выразил уверенность в укреплении абхазо-российских отношений и пожелал Мишустину крепкого здоровья, долголетия, успехов на высоком государственном посту.

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