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Валерий Бганба поздравил Игоря Ахба с Днём рождения

12:10, 5 Февраля 2020
Валерий Бганба поздравил Игоря Ахба с Днём рождения
Глава Правительства отметил профессиональные качества и преданность делу Игоря Ахба, являющиеся залогом в реализации поставленных целей и задач. 

Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Абхазия в Российской Федерации Игорю Ахба по случаю его Дня рождения. 

В поздравлении глава Правительства отметил профессиональные качества и преданность делу Игоря Ахба, являющиеся залогом в реализации поставленных целей и задач.

Валерий Бганба также выразил благодарность Послу за вклад в сотрудничество Республики Абхазия с Российской Федерацией.


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