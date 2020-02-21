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Валерий Бганба поздравил Гули Кичба в связи с избранием на должность Секретаря Общественной палаты Абхазии
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17:18, 21 Февраля 2020
«Руководство Абхазии высоко ценит роль столь важного демократического института, как Общественная палата во взаимодействии органов власти с гражданским обществом»,-отмечается в поздравлении.
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравление Гули Кичба в связи с избранием на должность Секретаря Общественной палаты Республики Абхазия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемая Гули Михайловна!
Примите мои искренние поздравления по случаю избрания Вас Секретарем Общественной палаты Республики Абхазия.
Результаты голосования показали высокий уровень доверия к Вам Ваших коллег – членов Общественной палаты. Многие годы возглавляя Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», Вы проявляете высокий профессионализм и чуткость в своей работе, привлекая внимание к социально значимым проблемам нашего общества. Благодаря Вашим личным усилиям, в послевоенные годы общественное движение провело большую работу по поддержке семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии, повышению социальной роли женщины в жизни нашей страны. Убежден, что Вы продолжите свою активную деятельность уже в новом статусе.
За время своего существования Общественная палата сумела аккумулировать огромный опыт работы институтов гражданского общества нашей страны. Руководство Абхазии высоко ценит роль столь важного демократического института, как Общественная палата во взаимодействии органов власти с гражданским обществом.
Желаю Вам, уважаемая Гули Михайловна, крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности».
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравление Гули Кичба в связи с избранием на должность Секретаря Общественной палаты Республики Абхазия.
В поздравлении говорится:
«Уважаемая Гули Михайловна!
Примите мои искренние поздравления по случаю избрания Вас Секретарем Общественной палаты Республики Абхазия.
Результаты голосования показали высокий уровень доверия к Вам Ваших коллег – членов Общественной палаты. Многие годы возглавляя Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», Вы проявляете высокий профессионализм и чуткость в своей работе, привлекая внимание к социально значимым проблемам нашего общества. Благодаря Вашим личным усилиям, в послевоенные годы общественное движение провело большую работу по поддержке семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии, повышению социальной роли женщины в жизни нашей страны. Убежден, что Вы продолжите свою активную деятельность уже в новом статусе.
За время своего существования Общественная палата сумела аккумулировать огромный опыт работы институтов гражданского общества нашей страны. Руководство Абхазии высоко ценит роль столь важного демократического института, как Общественная палата во взаимодействии органов власти с гражданским обществом.
Желаю Вам, уважаемая Гули Михайловна, крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности».
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