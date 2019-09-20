Валерий Бганба поздравил Эрика Пухаева с Днем независимости РЮО

«Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее», – отметил Бганба.



Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Правительства Республики Южная Осетия Эрику Пухаеву по случаю Дня независимости РЮО.



В поздравлении говорится:



«Уважаемый Эрик Георгиевич!



Искренне поздравляю Вас и весь народ Южной Осетии с Днем независимости Республики! День независимости – знаменательный праздник, символ свободы, благополучия, мира и стремления к единению.



Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства.



Искренне желаю Вам и всем гражданам Южной Осетии крепкого здоровья, процветания, успехов и жизненного оптимизма, крепости духа и мирного неба над головой!»

