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Валерий Бганба поздравил Эрика Пухаева с Днем независимости РЮО
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10:35, 20 Сентября 2019
«Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее», – отметил Бганба.
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Правительства Республики Южная Осетия Эрику Пухаеву по случаю Дня независимости РЮО.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Эрик Георгиевич!
Искренне поздравляю Вас и весь народ Южной Осетии с Днем независимости Республики! День независимости – знаменательный праздник, символ свободы, благополучия, мира и стремления к единению.
Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства.
Искренне желаю Вам и всем гражданам Южной Осетии крепкого здоровья, процветания, успехов и жизненного оптимизма, крепости духа и мирного неба над головой!»
Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Правительства Республики Южная Осетия Эрику Пухаеву по случаю Дня независимости РЮО.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Эрик Георгиевич!
Искренне поздравляю Вас и весь народ Южной Осетии с Днем независимости Республики! День независимости – знаменательный праздник, символ свободы, благополучия, мира и стремления к единению.
Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства.
Искренне желаю Вам и всем гражданам Южной Осетии крепкого здоровья, процветания, успехов и жизненного оптимизма, крепости духа и мирного неба над головой!»
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