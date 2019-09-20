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Валерий Бганба поздравил Эрика Пухаева с Днем независимости РЮО

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10:35, 20 Сентября 2019
Валерий Бганба поздравил Эрика Пухаева с Днем независимости РЮО
«Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее», – отметил Бганба.

Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Правительства Республики Южная Осетия Эрику Пухаеву по случаю Дня независимости РЮО.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Эрик Георгиевич!

Искренне поздравляю Вас и весь народ Южной Осетии с Днем независимости Республики! День независимости – знаменательный праздник, символ свободы, благополучия, мира и стремления к единению.

Сегодня братская Южная Осетия – состоявшееся и динамично развивающееся государство, уверенно смотрящее в будущее. Мы искренне рады всем достижениям и успехам дружественного нам государства.

Искренне желаю Вам и всем гражданам Южной Осетии крепкого здоровья, процветания, успехов и жизненного оптимизма, крепости духа и мирного неба над головой!»

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