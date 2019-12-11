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Валерий Бганба поздравил Дмитрия Медведева с Днём Конституции РФ
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16:17, 12 Декабря 2019
12 декабря – День Конституции Российской Федерации.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Днём Конституции РФ.
В поздравлении глава Правительства Абхазии подчеркнул, что Конституция Российской Федерации отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития державы.
«Уверен, что Великая держава и в дальнейшем будет укреплять позиции в мировом сообществе как правовое демократическое государство, успешно реализующее огромный потенциал экономического, потенциального и культурного развития», - отметил Валерий Бганба.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Днём Конституции РФ.
В поздравлении глава Правительства Абхазии подчеркнул, что Конституция Российской Федерации отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития державы.
«Уверен, что Великая держава и в дальнейшем будет укреплять позиции в мировом сообществе как правовое демократическое государство, успешно реализующее огромный потенциал экономического, потенциального и культурного развития», - отметил Валерий Бганба.
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