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Валерий Бганба поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность Президента Республики Арцах
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16:23, 16 Апреля 2020
«Уверен, что Ваш опыт и знания послужат дальнейшему развитию и усилению страны, укреплению ее безопасности, повышению уровня благосостояния народа»,- отметил Бганба.
Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность Президента Республики Арцах.
В поздравлении говорится: «Уважаемый Араик Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на должность Президента Республики Арцах. Оказанное Вам на выборах Президента Республики Арцах высокое доверие соотечественниками свидетельствует о твёрдой поддержке народом Вашего курса на совершенствование независимых демократических институтов власти и гражданского общества, обеспечение стабильного социально-экономического развития, укрепление позиции Арцаха на международной арене.
Уверен, что Ваш опыт и знания послужат дальнейшему развитию и усилению страны, укреплению ее безопасности, повышению уровня благосостояния народа.
Убеждён в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Арцах.
Пользуясь приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Араик Владимирович, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Республики Арцах – благополучия, мирного развития и дальнейшего процветания».
Сухум. 16 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Араика Арутюняна с избранием на должность Президента Республики Арцах.
В поздравлении говорится: «Уважаемый Араик Владимирович! Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего избрания на должность Президента Республики Арцах. Оказанное Вам на выборах Президента Республики Арцах высокое доверие соотечественниками свидетельствует о твёрдой поддержке народом Вашего курса на совершенствование независимых демократических институтов власти и гражданского общества, обеспечение стабильного социально-экономического развития, укрепление позиции Арцаха на международной арене.
Уверен, что Ваш опыт и знания послужат дальнейшему развитию и усилению страны, укреплению ее безопасности, повышению уровня благосостояния народа.
Убеждён в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Арцах.
Пользуясь приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Араик Владимирович, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а всему народу Республики Арцах – благополучия, мирного развития и дальнейшего процветания».
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