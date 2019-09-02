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Валерий Бганба поздравил Александра Мартынова с 29-ой годовщиной провозглашения независимости ПМР
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15:54, 2 Сентября 2019
Валерий Бганба отметил, что залогом свободного развития государства на демократических основах является мужество и героическая борьба народа Приднестровья.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Председателю Правительства Приднестровской Молдавской Республики Александру Мартынову по случаю 29-ой годовщины провозглашения независимости ПМР.
В поздравлении глава Правительства Абхазии, в частности, отметил, что залогом свободного развития государства на демократических основах является мужество и героическая борьба народа Приднестровья.
Также Валерий Бганба выразил уверенность в достижении государством поставленных целей и дальнейшем развитии двусторонних взаимоотношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес Председателю Правительства Приднестровской Молдавской Республики Александру Мартынову по случаю 29-ой годовщины провозглашения независимости ПМР.
В поздравлении глава Правительства Абхазии, в частности, отметил, что залогом свободного развития государства на демократических основах является мужество и героическая борьба народа Приднестровья.
Также Валерий Бганба выразил уверенность в достижении государством поставленных целей и дальнейшем развитии двусторонних взаимоотношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой.
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