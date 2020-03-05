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Валерий Бганба поручил МИД разработать законопроект о присоединении Абхазии к Конвенции ООН против коррупции

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12:59, 10 Марта 2020
Валерий Бганба поручил МИД разработать законопроект о присоединении Абхазии к Конвенции ООН против коррупции
Соответствующее поручение дано МИД РА.

Сухум. 10 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание по вопросам присоединения Абхазии к Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции.

Валерий Бганба отметил, что не только отдельные статьи, а весь международно-правовой документ нацелен на развитие демократических институтов и этических ценностей, способствует устойчивому развитию и правопорядку в стране, присоединившейся к Конвенции.

Премьер подчеркнул важность статей Конвенции об ответственности юридических лиц, по предупреждению коррупции, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита, о честности и неподкупности судей, работников судебных органов, органов прокуратуры, а также статей, регулирующих участие гражданского общества в предупреждении коррупции и борьбе с ней.

При этом министр иностранных дел Даур Кове напомнил: «Закон «О международных договорах РА» предусматривает возможность и регламентирует порядок одностороннего присоединения к международным соглашениям, конвенциям и другим аналогичным документам».

По итогам совещания, главе Министерства иностранных дел поручено разработать законопроект о присоединении РА к Конвенции ООН против коррупции. «В этой связи, с целью содействия принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней, руководствуясь статьей 22 Закона «О международных договорах РА», прошу Вас представить в установленном порядке предложение в форме соответствующего проекта закона о присоединении РА к Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года для внесения на рассмотрение Народным Собранием – Парламентом РА», – сказал Валерий Бганба.

В ближайшее время разработанный МИД РА законопроект будет направлен и. о. Президента в Народное Собрание – Парламент РА.

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