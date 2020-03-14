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Валерий Бганба подписал Распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции
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19:00, 18 Марта 2020
Согласно документу в школьных образовательных учреждениях каникулы продлены до 30 марта 2020 года.
Сухум. 18 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции, вызванной 2О19-nCoV.
В тексте документа говорится: «В целях защиты населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
1. Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия (не посещать работу, минимизировать посещение общественных мест).
1. Гражданам, прибывшим в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия (не посещать работу, минимизировать посещение общественных мест).
2. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности обеспечить отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
3. Центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям, предприятиям и организациям освободить работников старше 60 лет от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для производства) с сохранением заработной платы с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
4. Приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений вне зависимости от форм собственности до 30 марта 2020 года.
5. Продлить в школьных образовательных учреждениях каникулы до 30 марта 2020 года.
6. Приостановить деятельность образовательных кружков, спортивных и танцевальных секций по 30 марта 2020 года.
7. Приостановить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия до 30 марта 2020 года.
8. С 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года приостановить деятельность по приему (пропуску) экскурсантов (туристов) в Рицинский реликтовый национальный парк, РУП «Комплекс Новоафонской пещеры им. Г.Ш. Смыр, Ботанический сад Института ботаники Академии наук Абхазии, питомник Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.
9. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
9. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, организующим экскурсионное обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, приостановить деятельность по организации экскурсий с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
10. Религиозным организациям Республики Абхазия запретить паломникам - иностранным гражданам и лицам без гражданства посещение культовых сооружений с 20 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года.
11. Рекомендовать гражданам перенести проведение обрядовых торжеств на период после 7 апреля 2020 года».
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