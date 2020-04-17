Валерий Бганба обсудил с российской стороной помощь по дезинфекции объектов

И.о. Президента провел двустороннюю встречу.



Сухум. 21 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Абхазии, премьер-министр РА Валерий Бганба встретился с представителями Посольства России в Абхазии и военной базы Минобороны России, расположенной в Гудауте. На встрече стороны обсудили порядок предоставления российской технической помощи для реализации ряда санитарных мероприятий в Абхазии. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.



Открывая встречу, Валерий Бганба подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Абхазии под контролем: «Мы немного ослабили наши действия, отменён комендантский час в Галском и Гагрском районах, все контактирующие с заболевшими были выявлены и изолированы. В целом, ситуация более-менее стабильная. Частично возобновлена работа рынка с определённой периодичностью».



Бганба отметил, что с учётом возобновления работы некоторых предприятий и продовольственных рынков, содействие российской стороны в реализации дезинфекционных мероприятий будет полезным. «Более того, многие государственные ведомства Абхазии не прекращали работу, санитарно-эпидемиологические мероприятия не помешали бы и в ряде госучреждений», - добавил он.



Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин поблагодарил и.о. Президента за приём делегации и проинформировал о целях прибытия колонны спецавтомашин и сотрудничестве между оборонными ведомствами Абхазии и России: «Мы провели достаточно серьёзную консультацию в Министерстве обороны Абхазии, в частности, с руководством ведомства, обсудили некоторые технические вопросы. Наши коллеги, прибывшие из Республики Крым, доложили о своих технических возможностях. Поэтому, мы готовы откликнуться на запрос абхазской стороны и составить на межведомственном уровне план мероприятий с использованием прибывшей техники».



Врио секретаря Совбеза РА Беслан Квициния поблагодарил Алексея Двинянина за оперативную работу и готовность оказать ресурсную помощь: «Министерство обороны России не раз подтверждало своё доброе отношение к нашей республике».



При этом, Валерий Бганба порекомендовал участникам встречи следовать программе и параметрам дезинфекции объектов, которые предложат Минобороны РА совместно с СЭС РА.