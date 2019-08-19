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Валерий Бганба обсудил с представителями Минкавказа РФ вопросы социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией
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19:22, 22 Августа 2019
В ходе совещания были рассмотрены планы по утверждению Инвестиционной программы развития Абхазии на 2020-2022 годы.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба на совещании в Кабинете Министров РА обсудил с представителями Минкавказа России и Банка Росси вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Как отмечается в сообщении, участники совещания обсудили ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, в рамках которой в 2019 году предусмотрена реализация 61 мероприятия. Из них к завершению планируются 52 проекта.
Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены планы по утверждению Инвестиционной программы развития Абхазии на 2020-2022 годы, а также дополнительные механизмы оказания финансовой помощи Российской Федерацией Абхазии по линии реализации мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными вредителями на территории республики, модернизации систем водоснабжения и других вопросов инфраструктуры.
Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба на совещании в Кабинете Министров РА обсудил с представителями Минкавказа России и Банка Росси вопросы социально-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Как отмечается в сообщении, участники совещания обсудили ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы, в рамках которой в 2019 году предусмотрена реализация 61 мероприятия. Из них к завершению планируются 52 проекта.
Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены планы по утверждению Инвестиционной программы развития Абхазии на 2020-2022 годы, а также дополнительные механизмы оказания финансовой помощи Российской Федерацией Абхазии по линии реализации мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными вредителями на территории республики, модернизации систем водоснабжения и других вопросов инфраструктуры.
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