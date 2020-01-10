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Валерий Бганба: нужно сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента
16:25, 13 Января 2020
Исполняющий обязанности Президента Абхазии обратился к гражданам республики.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Валерий Бганба обратился к гражданам Абхазии.
В обращении говорится:
«Хаҭыр зқәу ҳауаажәлар!
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа инақәыршәаны, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа анышьҭаиҵа, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр иахь ииасуеит. Убри инамаданы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара сара исуалҧшьахоит.
Уважаемые сограждане!
В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий Президентом страны, полномочие осуществлять обязанности Президента переходят к Премьер-министру Республики Абхазия.
В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей Президента Республики Абхазия.
Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента страны в установленный Конституцией срок».
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Валерий Бганба обратился к гражданам Абхазии.
В обращении говорится:
«Хаҭыр зқәу ҳауаажәлар!
Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа инақәыршәаны, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа анышьҭаиҵа, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр иахь ииасуеит. Убри инамаданы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара сара исуалҧшьахоит.
Уважаемые сограждане!
В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий Президентом страны, полномочие осуществлять обязанности Президента переходят к Премьер-министру Республики Абхазия.
В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей Президента Республики Абхазия.
Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента страны в установленный Конституцией срок».
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