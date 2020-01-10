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Валерий Бганба: нужно сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента

16:25, 13 Января 2020
Валерий Бганба: нужно сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента
Исполняющий обязанности Президента Абхазии обратился к гражданам республики.

Сухум. 13 января. Апсныпресс. Валерий Бганба обратился к гражданам Абхазии.

В обращении говорится:

«Хаҭыр зқәу ҳауаажәлар! 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа инақәыршәаны, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа анышьҭаиҵа, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр иахь ииасуеит. Убри инамаданы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара сара исуалҧшьахоит.
 
Уважаемые сограждане! 

В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий Президентом страны, полномочие осуществлять обязанности Президента переходят к Премьер-министру Республики Абхазия. 
В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей Президента Республики Абхазия. 

Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента страны в установленный Конституцией срок».

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