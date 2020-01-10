Валерий Бганба: нужно сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента

Исполняющий обязанности Президента Абхазии обратился к гражданам республики.



Сухум. 13 января. Апсныпресс. Валерий Бганба обратился к гражданам Абхазии.



В обращении говорится:



«Хаҭыр зқәу ҳауаажәлар!



Аҧсны Аҳәынҭқарра Аконституциа инақәыршәаны, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа анышьҭаиҵа, Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр иахь ииасуеит. Убри инамаданы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада изинмчқәа рынагӡара сара исуалҧшьахоит.



Уважаемые сограждане!



В соответствии со статьей 66 Конституции Республики Абхазия в случае сложения полномочий Президентом страны, полномочие осуществлять обязанности Президента переходят к Премьер-министру Республики Абхазия.

В связи с этим возлагаю на себя исполнение обязанностей Президента Республики Абхазия.



Обращаюсь к вам, гражданам республики, сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов Президента страны в установленный Конституцией срок».

