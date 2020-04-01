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Валерий Бганба: несмотря на действующий режим ЧП уже сегодня нужно работать над проведением инаугурации

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18:14, 2 Апреля 2020
Валерий Бганба: несмотря на действующий режим ЧП уже сегодня нужно работать над проведением инаугурации
Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр РА провел совещание.

Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Под председательством исполняющего обязанности Президента, премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось заседание Организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных инаугурации избранного Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Как говорится в сообщении, участники совещания обсудили вопросы организации церемонии вступления избранного Президента Аслана Бжания в должность Президента.

При этом, Валерий Бганба отметил, что несмотря на эпидемиологическую угрозу и действующий режим ЧП, команда уже сегодня должна работать над проведением инаугурации в соответствии с нормами, закрепленными в Конституции.

Члены Оргкомитета рассмотрели проект программы церемонии, согласно которому мероприятие продлится 1 час, обсудили предварительный список приглашённых в узком составе, а также меры безопасности на месте проведения церемонии.

В соответствии с Конституционным законом церемония состоится 23 апреля в торжественном зале Администрации Президента Республики Абхазия.

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