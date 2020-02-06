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Валерий Бганба направил поздравительный адрес Анатолию Бибилову по случаю его Дня рождения
12:55, 6 Февраля 2020
И.о. Президента Абхазии выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову по случаю его Дня рождения.
В поздравлении Валерий Бганба отметил, что знания Анатолия Бибилова, его опыт и преданность интересам государства являются ярким примером беззаветного служения Родине.
Кроме того, и.о. Президента Абхазии выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба направил поздравительный адрес главе Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову по случаю его Дня рождения.
В поздравлении Валерий Бганба отметил, что знания Анатолия Бибилова, его опыт и преданность интересам государства являются ярким примером беззаветного служения Родине.
Кроме того, и.о. Президента Абхазии выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя странами.
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