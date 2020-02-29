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Валерий Бганба на совещании с членами Совбез обсудил госпитализацию Аслана Бжания
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17:44, 2 Марта 2020
В Кабмине прошло совещание Совета безопасности Абхазии.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с членами Совета безопасности по вопросу госпитализации кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.
Как говорится в сообщении, в работе совещания приняли участие Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, председатель Службы государственной безопасности РА Зураб Маргания, Генеральный прокурор РА Адгур Агрба, министр внутренних дел РА Рауль Смыр, министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия, министр иностранных дел РА Даур Кове, исполняющий обязанности руководителя Администрации Президента РА Дмитрий Шамба, заместитель секретаря Совета безопасности РА Рафаил Минджия.
Тамаз Цахнакия сообщил, что «держит связь с руководством медицинского учреждения г. Сочи». Для контроля ситуации министр также связался с коллегами в Краснодарском крае, в частности, в Краевой клинической больнице №1 Краснодара, куда планируется транспортировать Аслана Бжания.
По итогам совещания, Генеральному прокурору РА дано поручение незамедлительно направить в Российскую Федерацию сотрудников следственного управления Генпрокуратуры для проведения доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Бжания.
Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба провёл совещание с членами Совета безопасности по вопросу госпитализации кандидата в президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.
Как говорится в сообщении, в работе совещания приняли участие Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, председатель Службы государственной безопасности РА Зураб Маргания, Генеральный прокурор РА Адгур Агрба, министр внутренних дел РА Рауль Смыр, министр здравоохранения и социального обеспечения РА Тамаз Цахнакия, министр иностранных дел РА Даур Кове, исполняющий обязанности руководителя Администрации Президента РА Дмитрий Шамба, заместитель секретаря Совета безопасности РА Рафаил Минджия.
Тамаз Цахнакия сообщил, что «держит связь с руководством медицинского учреждения г. Сочи». Для контроля ситуации министр также связался с коллегами в Краснодарском крае, в частности, в Краевой клинической больнице №1 Краснодара, куда планируется транспортировать Аслана Бжания.
По итогам совещания, Генеральному прокурору РА дано поручение незамедлительно направить в Российскую Федерацию сотрудников следственного управления Генпрокуратуры для проведения доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Бжания.
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