20:20, 18 Декабря 2019 149
19:37, 18 Декабря 2019 130
17:51, 18 Декабря 2019 232
17:17, 18 Декабря 2019 195
16:21, 18 Декабря 2019 465
15:55, 18 Декабря 2019 344
15:17, 18 Декабря 2019 144
13:02, 18 Декабря 2019 325
12:32, 18 Декабря 2019 282
19:00, 17 Декабря 2019 1598
17:33, 17 Декабря 2019 508
16:24, 17 Декабря 2019 484
16:09, 17 Декабря 2019 467
15:57, 17 Декабря 2019 286
12:37, 17 Декабря 2019 430
12:34, 17 Декабря 2019 406
12:30, 17 Декабря 2019 296
11:57, 17 Декабря 2019 298
11:55, 17 Декабря 2019 301
11:42, 17 Декабря 2019 473
15:36, 16 Декабря 2019 472
15:34, 16 Декабря 2019 373
13:52, 16 Декабря 2019 675
13:24, 16 Декабря 2019 747
11:59, 16 Декабря 2019 453
Популярное
11.12.2019 2566
17.12.2019 1602
12.12.2019 1201
11.12.2019 921
11.12.2019 821
Валерий Бганба: на Инвестпрограмму 2020-2022 годов будет выделено 4,5 млрд рублей
163
20:20, 18 Декабря 2019
В Администрации Президента РА прошло 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. В Сухуме завершилось 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.
Стороны подписали Протокол 18 заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ.
Председатели Комиссии сообщили об итогах пленарного заседания.
Премьер-министр РА Валерий Бганба подчеркнул, что Инвестпрограмма 2020-2022 годов утверждена: «В основном, в нее вошли инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция дорог, объектов энергетики, которые нам очень нужны, есть также социальные проекты – детская больница в Сухуме. На Инвестпрограмму 2020-2022 годов будет выделено 4,5 млрд рублей».
При этом Бганба подчеркнул, что есть объекты предыдущей Инвестпрограммы, которые нужно завершить: «Больше всего меня волнует объект в Ткуарчале. Это – больница, которую завершить, к сожалению, мы не успеваем. Работы осталось немного, но в оставшиеся 10 дней не уложимся. Остальные объекты уже завершены, идет процесс приемки».
Также, Валерий Бганба сообщил, что оказана помощь Нацбанку: «Должно быть подписано трехстороннее соглашение. Есть вопросы, которые нужно решить. В частности, банки РФ предложили некоторые изменения в законодательстве в сфере банковской деятельности. Они сейчас у нас в разработке».
Со своей стороны, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил высокое качество строительства на объектах Инвестпрограммы: «Мы были в школе, которая строится в Гагре, она рассчитана на 600 мест. Могу сказать, это современная школа, строительство которой, по российским стандартам, отличается высоким качеством. Те объекты, которые уже созданы, тоже достаточно функциональны. Я удовлетворен тем, что увидел. Мы говорили об упрощении запуска Программы и попробуем в этой плоскости решать задачи».
Мутко сообщил об основных направлениях Инвестпрограммы 2019-2022 годов: «Программа достаточно большая и серьезная, направленная на снятие ограничений и на повышение экономического потенциала страны. Мы договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства для того, чтобы открыть больше возможностей для совместного ведения бизнеса. У нас только одно желание – сделать все, чтобы республика сама начала зарабатывать, появился экономический потенциал».
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. В Сухуме завершилось 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.
Стороны подписали Протокол 18 заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ.
Председатели Комиссии сообщили об итогах пленарного заседания.
Премьер-министр РА Валерий Бганба подчеркнул, что Инвестпрограмма 2020-2022 годов утверждена: «В основном, в нее вошли инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция дорог, объектов энергетики, которые нам очень нужны, есть также социальные проекты – детская больница в Сухуме. На Инвестпрограмму 2020-2022 годов будет выделено 4,5 млрд рублей».
При этом Бганба подчеркнул, что есть объекты предыдущей Инвестпрограммы, которые нужно завершить: «Больше всего меня волнует объект в Ткуарчале. Это – больница, которую завершить, к сожалению, мы не успеваем. Работы осталось немного, но в оставшиеся 10 дней не уложимся. Остальные объекты уже завершены, идет процесс приемки».
Также, Валерий Бганба сообщил, что оказана помощь Нацбанку: «Должно быть подписано трехстороннее соглашение. Есть вопросы, которые нужно решить. В частности, банки РФ предложили некоторые изменения в законодательстве в сфере банковской деятельности. Они сейчас у нас в разработке».
Со своей стороны, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил высокое качество строительства на объектах Инвестпрограммы: «Мы были в школе, которая строится в Гагре, она рассчитана на 600 мест. Могу сказать, это современная школа, строительство которой, по российским стандартам, отличается высоким качеством. Те объекты, которые уже созданы, тоже достаточно функциональны. Я удовлетворен тем, что увидел. Мы говорили об упрощении запуска Программы и попробуем в этой плоскости решать задачи».
Мутко сообщил об основных направлениях Инвестпрограммы 2019-2022 годов: «Программа достаточно большая и серьезная, направленная на снятие ограничений и на повышение экономического потенциала страны. Мы договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства для того, чтобы открыть больше возможностей для совместного ведения бизнеса. У нас только одно желание – сделать все, чтобы республика сама начала зарабатывать, появился экономический потенциал».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.