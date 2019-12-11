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Валерий Бганба: на Инвестпрограмму 2020-2022 годов будет выделено 4,5 млрд рублей

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20:20, 18 Декабря 2019
Валерий Бганба: на Инвестпрограмму 2020-2022 годов будет выделено 4,5 млрд рублей
В Администрации Президента РА прошло 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.

Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. В Сухуме завершилось 18 заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия  и Российской Федерацией под председательством премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Стороны подписали Протокол 18 заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ.

Председатели Комиссии сообщили об итогах пленарного заседания.

Премьер-министр РА Валерий Бганба подчеркнул, что Инвестпрограмма 2020-2022 годов утверждена: «В основном, в нее вошли инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция дорог, объектов энергетики, которые нам очень нужны, есть также социальные проекты – детская больница в Сухуме. На Инвестпрограмму 2020-2022 годов будет выделено 4,5 млрд рублей».

При этом Бганба подчеркнул, что есть объекты предыдущей Инвестпрограммы, которые нужно завершить: «Больше всего меня волнует объект в Ткуарчале. Это – больница, которую завершить, к сожалению, мы не успеваем. Работы осталось немного, но в оставшиеся 10 дней не уложимся. Остальные объекты уже завершены, идет процесс приемки».

Также, Валерий Бганба сообщил, что оказана помощь Нацбанку: «Должно быть подписано трехстороннее соглашение. Есть вопросы, которые нужно решить. В частности, банки РФ предложили некоторые изменения в законодательстве в сфере банковской деятельности. Они сейчас у нас в разработке».

Со своей стороны, заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил высокое качество строительства на объектах Инвестпрограммы: «Мы были в школе, которая строится в Гагре, она рассчитана на 600 мест. Могу сказать, это современная школа, строительство которой, по российским стандартам, отличается высоким качеством. Те объекты, которые уже созданы, тоже достаточно функциональны. Я удовлетворен тем, что увидел. Мы говорили об упрощении запуска Программы и попробуем в этой плоскости решать задачи».

Мутко сообщил об основных направлениях Инвестпрограммы 2019-2022 годов: «Программа достаточно большая и серьезная, направленная на снятие ограничений и на повышение экономического потенциала страны. Мы договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства для того, чтобы открыть больше возможностей для совместного ведения бизнеса. У нас только одно желание – сделать все, чтобы республика сама начала зарабатывать, появился экономический потенциал».

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