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Валерий Бганба: мы обязаны сделать так, чтобы процесс паспортизации граждан был открытым и прозрачным
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17:02, 18 Февраля 2020
В Кабинете Министров РА прошло совещание по вопросам паспортизации граждан Абхазии.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба на совещании обсудил с представителями Генеральной прокуратуры, Совета безопасности, МВД РА, Паспортного управления МВД РА и руководителями районных паспортных отделов вопросы паспортизации граждан Абхазии. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, Валерий Бганба отметил важность эффективной работы паспортных отделов ПУ МВД РА в преддверии выборов главы государства: «Во избежание распространения мнения о массовой выдаче паспортов в период предвыборных кампаний, чего не наблюдалось в практике, мы обязаны сделать так, чтобы процесс паспортизации граждан был, как и прежде, открытым и прозрачным, а работа всех структур, связанных с документированием граждан, эффективной».
И.о. начальника Паспортного управления МВД РА Вадим Квадзба привёл статистику. Так, по его информации, всего ПУ МВД принято 148591 заявлений от граждан на получение паспорта нового образца, выданы документы 141319 гражданам, готовы к выдаче, но не получены гражданами, 2034 бланка паспортов. 2262 паспорта за весь период паспортизации значатся аннулированными, в связи с непригодностью использования. Также, принято 27230 заявлений на выдачу документов, подтверждающих право на долгосрочное проживание на территории Абхазии (вид на жительство), из них выдано 19527.
На совещании обсудили меры по ускорению процесса паспортизации и возможность оптимизации процесса обработки данных заявителей. Было принято решение активизировать оповещение граждан о готовности документа и рассмотреть возможность выезда представителей паспортного отдела к гражданам, лишенным возможности прибытия в отделение по медицинским и прочим показаниям.
Кроме того, Валерий Бганба поручил соответствующим структурам проверить реализацию ограничительных мер по использованию паспорта старого образца в различных организациях.
По итогам совещания, Бганба призвал сделать все необходимое, чтобы работа структурных подразделений МВД, обеспечивающих паспортизацию граждан, была эффективной и прозрачной. «Мы должны провести выборы Президента РА в соответствии с Законом нашей страны, с кодексом Апсуара во имя объединения и сближения народа», - заявил Бганба.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба на совещании обсудил с представителями Генеральной прокуратуры, Совета безопасности, МВД РА, Паспортного управления МВД РА и руководителями районных паспортных отделов вопросы паспортизации граждан Абхазии. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, Валерий Бганба отметил важность эффективной работы паспортных отделов ПУ МВД РА в преддверии выборов главы государства: «Во избежание распространения мнения о массовой выдаче паспортов в период предвыборных кампаний, чего не наблюдалось в практике, мы обязаны сделать так, чтобы процесс паспортизации граждан был, как и прежде, открытым и прозрачным, а работа всех структур, связанных с документированием граждан, эффективной».
И.о. начальника Паспортного управления МВД РА Вадим Квадзба привёл статистику. Так, по его информации, всего ПУ МВД принято 148591 заявлений от граждан на получение паспорта нового образца, выданы документы 141319 гражданам, готовы к выдаче, но не получены гражданами, 2034 бланка паспортов. 2262 паспорта за весь период паспортизации значатся аннулированными, в связи с непригодностью использования. Также, принято 27230 заявлений на выдачу документов, подтверждающих право на долгосрочное проживание на территории Абхазии (вид на жительство), из них выдано 19527.
На совещании обсудили меры по ускорению процесса паспортизации и возможность оптимизации процесса обработки данных заявителей. Было принято решение активизировать оповещение граждан о готовности документа и рассмотреть возможность выезда представителей паспортного отдела к гражданам, лишенным возможности прибытия в отделение по медицинским и прочим показаниям.
Кроме того, Валерий Бганба поручил соответствующим структурам проверить реализацию ограничительных мер по использованию паспорта старого образца в различных организациях.
По итогам совещания, Бганба призвал сделать все необходимое, чтобы работа структурных подразделений МВД, обеспечивающих паспортизацию граждан, была эффективной и прозрачной. «Мы должны провести выборы Президента РА в соответствии с Законом нашей страны, с кодексом Апсуара во имя объединения и сближения народа», - заявил Бганба.
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