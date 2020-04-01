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Валерий Бганба: мобилизация всех сил и ресурсов в районах должна быть стопроцентной
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22:34, 7 Апреля 2020
Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр провел совещание.
Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл рабочее совещание с руководителями районных и городских администраций. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, на встрече глава Правительства сообщил о том, что Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией выявлен первый случай заражения инфекцией (COVID-2019). «Пациент, проживающий в Гагре, госпитализирован в Гудаутскую больницу и изолирован. Находится в удовлетворительном состоянии, проходит соответствующий курс лечения», - сказал Бганба.
При этом и.о. Президента подчеркнул, что мобилизация всех сил и ресурсов в районах должна быть стопроцентной. Он указал на необходимость усилить работу медицинского персонала на местах и повысить готовность резервных специалистов медицинской сферы, чтобы при необходимости могли оказывать помощь сотрудникам лечебных учреждений.
Валерий Бганба поручил главам администраций городов и районов следить за соблюдением режима ЧП, проводить с гражданами информационную работу. По его словам, важно наладить совместную работу районных управлений социальной защиты и волонтёрских организаций.
Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл рабочее совещание с руководителями районных и городских администраций. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, на встрече глава Правительства сообщил о том, что Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией выявлен первый случай заражения инфекцией (COVID-2019). «Пациент, проживающий в Гагре, госпитализирован в Гудаутскую больницу и изолирован. Находится в удовлетворительном состоянии, проходит соответствующий курс лечения», - сказал Бганба.
При этом и.о. Президента подчеркнул, что мобилизация всех сил и ресурсов в районах должна быть стопроцентной. Он указал на необходимость усилить работу медицинского персонала на местах и повысить готовность резервных специалистов медицинской сферы, чтобы при необходимости могли оказывать помощь сотрудникам лечебных учреждений.
Валерий Бганба поручил главам администраций городов и районов следить за соблюдением режима ЧП, проводить с гражданами информационную работу. По его словам, важно наладить совместную работу районных управлений социальной защиты и волонтёрских организаций.
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