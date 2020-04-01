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Валерий Бганба издал Декрет о мерах поддержки субъектов предпринимательства
207
20:02, 2 Апреля 2020
Декрет вступает в силу с даты его опубликования.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Декрет о мерах поддержки субъектов предпринимательства в связи с введением на территории Республики Абхазия чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте Главы государства.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Абхазия, с целью оказания содействия субъектам предпринимательства в период действия чрезвычайного положения, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Предоставить плательщикам специального налога на отдельные виды деятельности и налогоплательщикам патентной системы налогообложения освобождение от уплаты указанных видов налогов за период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года.
2. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия продлить срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей (таможенная пошлина, таможенный сбор, налог на добавленную стоимость) до 1 мая 2020 года без взимания процентов за предоставленную отсрочку за период с 1 апреля 2020 года по 1 мая 2020 года.
3. Перенести установленный законом срок сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организациям, за исключением бюджетных, и индивидуальным предпринимателям с 15 апреля 2020 года на первый рабочий день по истечении 14 календарных дней с момента прекращения действия чрезвычайного положения на территории Республики Абхазия.
4. Контроль за исполнением настоящего Декрета возложить на Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия и Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.
5. Незамедлительно проинформировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о настоящем Декрете.
6. Настоящий Декрет вступает в силу с даты его опубликования».
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Декрет о мерах поддержки субъектов предпринимательства в связи с введением на территории Республики Абхазия чрезвычайного положения. Об этом сообщается на сайте Главы государства.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 62 Конституции Республики Абхазия, с целью оказания содействия субъектам предпринимательства в период действия чрезвычайного положения, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, минимизации негативных экономических последствий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Предоставить плательщикам специального налога на отдельные виды деятельности и налогоплательщикам патентной системы налогообложения освобождение от уплаты указанных видов налогов за период с 1 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года.
2. Государственному таможенному комитету Республики Абхазия продлить срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей (таможенная пошлина, таможенный сбор, налог на добавленную стоимость) до 1 мая 2020 года без взимания процентов за предоставленную отсрочку за период с 1 апреля 2020 года по 1 мая 2020 года.
3. Перенести установленный законом срок сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организациям, за исключением бюджетных, и индивидуальным предпринимателям с 15 апреля 2020 года на первый рабочий день по истечении 14 календарных дней с момента прекращения действия чрезвычайного положения на территории Республики Абхазия.
4. Контроль за исполнением настоящего Декрета возложить на Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия и Государственный таможенный комитет Республики Абхазия.
5. Незамедлительно проинформировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия о настоящем Декрете.
6. Настоящий Декрет вступает в силу с даты его опубликования».
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