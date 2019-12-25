Валерий Бганба и Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

Дмитрий Медведев пожелал братскому народу Абхазии благополучия и процветания.



Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Глава Правительства Республики Абхазия поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова.



В поздравлении Валерий Бганба отметил тепло и уют текущих праздников и пожелал радостных событий, счастья и новых свершений в грядущем году.



Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим Новым годом и Рождеством.



В поздравлении, в частности, говорится:



«Уважаемый Валерий Рамшухович!



Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!



Уходящий год отмечен укреплением отношений союзничества и стратегического партнерства, связывающих Россию и Абхазию. Поступательно развивалось двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, успешно реализовывались социально ¬значимые проекты, способствующие повышению уровня жизни граждан республики.



Убежден, что дальнейшее расширение многопланового взаимодействия отвечает долгосрочным интересам наших стран.



Желаю Вам, уважаемый Валерий Рамшухович, здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Абхазии - благополучия и процветания».

