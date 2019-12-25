APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
19:01, 31 Декабря 2019 40
15:43, 31 Декабря 2019 119
09:21, 31 Декабря 2019 203
20:52, 30 Декабря 2019 402
17:06, 30 Декабря 2019 219
14:40, 30 Декабря 2019 397
14:12, 30 Декабря 2019 236
14:03, 30 Декабря 2019 236
14:00, 30 Декабря 2019 439
13:53, 30 Декабря 2019 295
13:50, 30 Декабря 2019 413
17:14, 27 Декабря 2019 759
16:06, 27 Декабря 2019 722
15:15, 27 Декабря 2019 584
16:13, 26 Декабря 2019 706
14:55, 26 Декабря 2019 640
13:53, 26 Декабря 2019 1046
13:37, 26 Декабря 2019 785
12:48, 26 Декабря 2019 640
12:38, 26 Декабря 2019 789
20:18, 25 Декабря 2019 1107
17:04, 25 Декабря 2019 778
16:37, 25 Декабря 2019 651
16:19, 25 Декабря 2019 540
16:01, 25 Декабря 2019 995

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Валерий Бганба и Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

Валерий Бганба и Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

1
19:01, 31 Декабря 2019
Валерий Бганба и Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством
Дмитрий Медведев пожелал братскому народу Абхазии благополучия и процветания.

Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Глава Правительства Республики Абхазия поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова.

В поздравлении Валерий Бганба отметил тепло и уют текущих праздников и пожелал радостных событий, счастья и новых свершений в грядущем году.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил  премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим Новым годом и Рождеством.

В поздравлении, в частности, говорится: 

«Уважаемый Валерий Рамшухович!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год отмечен укреплением отношений союзничества и стратегического партнерства, связывающих Россию и Абхазию. Поступательно развивалось двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, успешно реализовывались социально ¬значимые проекты, способствующие повышению уровня жизни граждан республики.

Убежден, что дальнейшее расширение многопланового взаимодействия отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Валерий Рамшухович, здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Абхазии - благополучия и процветания».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика