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Валерий Бганба и Дмитрий Медведев обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством
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19:01, 31 Декабря 2019
Дмитрий Медведев пожелал братскому народу Абхазии благополучия и процветания.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Глава Правительства Республики Абхазия поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова.
В поздравлении Валерий Бганба отметил тепло и уют текущих праздников и пожелал радостных событий, счастья и новых свершений в грядущем году.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим Новым годом и Рождеством.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Валерий Рамшухович!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год отмечен укреплением отношений союзничества и стратегического партнерства, связывающих Россию и Абхазию. Поступательно развивалось двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, успешно реализовывались социально ¬значимые проекты, способствующие повышению уровня жизни граждан республики.
Убежден, что дальнейшее расширение многопланового взаимодействия отвечает долгосрочным интересам наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Валерий Рамшухович, здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Абхазии - благополучия и процветания».
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Глава Правительства Республики Абхазия поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова.
В поздравлении Валерий Бганба отметил тепло и уют текущих праздников и пожелал радостных событий, счастья и новых свершений в грядущем году.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим Новым годом и Рождеством.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Валерий Рамшухович!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год отмечен укреплением отношений союзничества и стратегического партнерства, связывающих Россию и Абхазию. Поступательно развивалось двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, успешно реализовывались социально ¬значимые проекты, способствующие повышению уровня жизни граждан республики.
Убежден, что дальнейшее расширение многопланового взаимодействия отвечает долгосрочным интересам наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Валерий Рамшухович, здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу Абхазии - благополучия и процветания».
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