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Валерий Бганба: государство должно работать

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20:52, 3 Марта 2020
Валерий Бганба: государство должно работать
Исполняющий обязанности Президента РА, премьер-министр на пресс-подходе рассказал о встрече с кандидатами в Президенты.

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба рассказал на  пресс-подходе  об итогах встречи с кандидатами в Президенты РА.

Валерий Бганба подчеркнул: «Мы все за то, чтобы предвыборная кампания  шла в законном русле. Эксцессов, как сегодня, не должны быть. Мы все желаем доброго здоровья кандидату в Президенты Аслану Бжания. Насколько известно, Аслан Георгиевич чувствует себя гораздо лучше, мы постоянно на связи. Ожидаем, что все-таки он примет участие в выборах».

Премьер прокомментировал несанкционированный митинг у здания Администрации Президента: «Мы сделаем все, чтобы не было таких случаев, как сегодня. Люди приходят «на эмоциях», я понимаю. Но это не означает, что мы должны кого-то увольнять. Это не значит, что мы должны прекращать деятельность государственных структур. Государство должно работать, заработную плату, пенсию никто не отменял. Кандидаты согласны, что все должно пройти по закону.  Завтра соберу всех руководителей штабов и кандидатов, проведем консультации. Сегодня люди спонтанно собрались, их никто не направлял, и увести поэтому сложнее. Но требования их я тоже не могу понять, попытаемся им объяснить, что такими методами нельзя действовать. Надеюсь, они поймут».

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