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Валерий Бганба: для меня было честью служить Родине, для меня было честью служить народу Абхазии
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14:37, 24 Апреля 2020
Обращение экс-премьер-министра РА Валерия Бганба к гражданам Абхазии.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Экс-премьер-министр Валерий Рамшухович Бганба обратился к гражданам Абхазии:
«Уважаемые соотечественники!
Перелистывая последнюю страницу своей политической карьеры, я хотел бы вам сказать, что в 35 лет моей государственной службы вместилось огромное количество событий – как горьких, так и счастливых, олицетворявших развитие нашего государства, нашей Родины.
Несмотря на сложности, невзгоды и личные обстоятельства, все эти годы я старался быть полезным для своей страны и народа.
Единственным моим искренним желанием всегда было развитие Республики Абхазия и благополучие народа Апсны.
Почти каждый год современность предъявляет новые риски, новые вызовы самым разным странам, и наша республика – не исключение. В этой ситуации самое важное – не потерять приоритеты, те стержни, которые почти 30 лет ведут Абхазию трудным путём подъёма. Эти стержни – те, кто все годы непрерывно творит великую работу позитива, пусть иногда незаметно простого, повседневного, но важного труда. Это – наши граждане, народ Апсны. Именно поэтому на ответственных государственных постах я трудился, в первую очередь, с учётом нравственности, руководствовался конституционным принципом приоритета прав человека.
Для меня нет и не было блага выше, чем благополучие наших граждан.
Несмотря на огромный опыт работы, последние четыре месяца были тяжелейшим испытанием в моей профессиональной карьере.
В условиях политического кризиса и начавшегося выборного процесса было крайне необходимо снизить напряжение в обществе и перенаправить все эмоции в правовое русло.
Помимо этого, Абхазии пришлось столкнуться с общемировым вызовом в виде пандемии коронавируса. Мы приложили все усилия для того, чтобы оградить наш народ от болезни и спасти жизни наших граждан.
Сегодня стране предстоит решать предельно сложные задачи: налаживать новые внешние связи, прокладывать прочные рельсы глубинной стабильности, в конце концов, обеспечить безопасность разного рода: экономическую, политическую, правовую.
От всей души желаю руководству страны удачи в выполнении этих сложных задач на благо нашей страны, нашего народа.
Для меня было честью служить Родине, для меня было честью служить народу Абхазии.
Благодарю вас за вашу поддержку, ваши переживания и терпение.
Мира, благополучия и любви каждому дому!
Искренне ваш,
Валерий Бганба».
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Экс-премьер-министр Валерий Рамшухович Бганба обратился к гражданам Абхазии:
«Уважаемые соотечественники!
Перелистывая последнюю страницу своей политической карьеры, я хотел бы вам сказать, что в 35 лет моей государственной службы вместилось огромное количество событий – как горьких, так и счастливых, олицетворявших развитие нашего государства, нашей Родины.
Несмотря на сложности, невзгоды и личные обстоятельства, все эти годы я старался быть полезным для своей страны и народа.
Единственным моим искренним желанием всегда было развитие Республики Абхазия и благополучие народа Апсны.
Почти каждый год современность предъявляет новые риски, новые вызовы самым разным странам, и наша республика – не исключение. В этой ситуации самое важное – не потерять приоритеты, те стержни, которые почти 30 лет ведут Абхазию трудным путём подъёма. Эти стержни – те, кто все годы непрерывно творит великую работу позитива, пусть иногда незаметно простого, повседневного, но важного труда. Это – наши граждане, народ Апсны. Именно поэтому на ответственных государственных постах я трудился, в первую очередь, с учётом нравственности, руководствовался конституционным принципом приоритета прав человека.
Для меня нет и не было блага выше, чем благополучие наших граждан.
Несмотря на огромный опыт работы, последние четыре месяца были тяжелейшим испытанием в моей профессиональной карьере.
В условиях политического кризиса и начавшегося выборного процесса было крайне необходимо снизить напряжение в обществе и перенаправить все эмоции в правовое русло.
Помимо этого, Абхазии пришлось столкнуться с общемировым вызовом в виде пандемии коронавируса. Мы приложили все усилия для того, чтобы оградить наш народ от болезни и спасти жизни наших граждан.
Сегодня стране предстоит решать предельно сложные задачи: налаживать новые внешние связи, прокладывать прочные рельсы глубинной стабильности, в конце концов, обеспечить безопасность разного рода: экономическую, политическую, правовую.
От всей души желаю руководству страны удачи в выполнении этих сложных задач на благо нашей страны, нашего народа.
Для меня было честью служить Родине, для меня было честью служить народу Абхазии.
Благодарю вас за вашу поддержку, ваши переживания и терпение.
Мира, благополучия и любви каждому дому!
Искренне ваш,
Валерий Бганба».
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