Валерий Агрба: прошу Суд Решения ЦИК РА об итогах выборов Президента РА считать законным и обоснованным

В Верховном суде РА продолжается судебное разбирательство по административному исковому заявлению Алхаса Квициниа – о признании незаконным и недействительным Решения Центризбиркома об итогах выборов Президента Абхазии.



Сухум. 20 сентября. Апсныпресс. Представитель заинтересованного лица (избранного Президента Абхазии Рауля Хаджимба – ред.) Валерий Агрба зачитал в Верховном суде Республики Абхазия Возражение на административное исковое заявление кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия.



В документе говорится:



«11 сентября 2019 года в Верховный суд РА поступило Административное исковое заявление от кандидата в Президенты РА Алхаса Алексеевича Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения (протокол №21 от 09.09.2019 г.) ЦИК РА об итогах выборов Президента РА.



Согласны с административным истцом и безоговорочно признаем изложенные в административном иске положения, что Республика Абхазия – суверенное, демократическое, правовое государство и гарантирует права и свободы граждан, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Также согласны с определением, что «высшим и непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы», и не имеет принципиального значения, что данная норма отсутствует в Конституции РА, на которую ссылается истец в качестве правовой аргументации в исковых требованиях, а содержится или точнее позаимствована из статьи 3 Конституции РФ.



Поддерживаем положение иска, а именно статью 25 Международного пакта о гражданских и политических правах в части обеспечения без какой бы то ни было дискриминации и ограничений возможность голосовать и быть избранным на выборах, проводимых на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.



И, как гарант Конституции, Президент РА, согласно части 1 статьи 53 Конституции РА, в полном объеме обеспечил на прошедших выборах соблюдение прав и свобод человека, Конституции и законов РА, а также ее международных обязательств, что подтверждается отсутствием жалоб в избирательных комиссиях всех уровней о нарушениях в прошедших выборах как со стороны кандидатов в Президенты РА, так и со стороны международных наблюдателей.



Против значения термина «демократия» и ее признаков в теории конституционного права контраргументов вообще не существует.



Остальные положения административного иска и доводы административного истца о нарушении ЦИК РА действующего законодательства, а именно правил подсчета при повторном голосовании и выявления победителя на выборах Президента РА считаем не обоснованными, содержащими внутренние противоречия, не состоятельными по своей правовой природе и подлежащими оставлению Верховным судом без удовлетворения по следующим основаниям:



Незаконность Решения ЦИК РА истец аргументирует с позиции, что нарушены основные принципы демократии – права граждан на участие в управлении делами государства и принцип равенства избирательных прав всех граждан, что, в свою очередь, означает принятие решений по большинству и подчинение меньшинства большинству. Именно поэтому, по мнению истца, победителем в выборном законодательстве нашей страны и всех демократических стран является кандидат, набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, т.е. выборы и во втором туре, по его мнению, должны проводиться на основе принципа абсолютного большинства.



Необходимо отметить, что порядок подведения итогов выборов во всех демократических странах и в каждом конкретном случае определяется специальным законодательством. В случае выборов Президента РА – Конституционным законом РА «О выборах Президента РА» и Конституционным законом РА «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента РА».



В соответствии со статьей 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» избранным считается кандидат в Президенты РА, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, т. е. – 50% плюс один голос от общего числа избирателей, принявших участие в выборах. В случае же проведения повторного голосования, победитель определяется по принципу относительного большинства, что закреплено в части 2 статьи 19 указанного Конституционного закона.

Примечательным является тот факт, что в другой части административного иска в обоснование несостоятельности выборов Президента РА истец ссылается на метод подсчета голосов избирателей при повторном голосовании, основанных ужена принципах относительного большинства. Налицо внутреннее противоречие суждений в рамках одного искового заявления.



В обоснование нарушения ЦИК правил действующего законодательства истец указывает, что Протокол № 21 от 09.09.2019 года не содержит сведений о количестве голосов, поданных «против кандидата», т.е. непосредственно против кандидата Хаджимба Р.Д., тогда как по правилам статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» это являлось ключевым условием для признания его избранным Президентом.



Далее истец утверждает, чтобы считать кандидата Хаджимба Р.Д. законно избранным Президентом РА, необходимо также соблюдение обязательных условий, предусмотренных статьей 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», а именно, учесть количество голосов, поданных «против него», т. е. необходимо, по его мнению, произвести сложение голосов, поданных «за» кандидата Квициниа А. А. – 38 766, с голосами, поданными «против всех» – 3 155, что в сумме составляет – 41 921 голос. При этом голоса, поданные за кандидата Квициниа А. А. априори считать голосами, поданными против кандидата Хаджимба Р.Д. Поскольку голоса, поданные «за» кандидата Квициниа А.А. и количество голосов, поданных «против всех», в своей совокупности превышают количество голосов, поданных «за» кандидата Хаджимба Р. Д. – 39 793, то это означает, что необходимых для победы голосов недостаточно.



Так, согласно ранее действующим положениям норм избирательного законодательства РА волеизъявление избирателя, голосующего «за» выбранного им кандидата в Президенты, определялось посредством вычеркивания фамилии другого кандидата, против которого он голосовал. Поэтому, в соответствии со статьями 17 и 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», в редакции до 12 апреля 2019 года, в протоколах избирательных комиссий указывалось как количество голосов, поданных «за», так и количество голосов, поданных «против» кандидата в Президенты РА. При определении результатов голосования, количеством голосов, поданных «против кандидата», являлось число голосов, поданных «за» других кандидатов.



Конституционным законом РА «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере выборов» от 12 апреля 2019 года, № 4768-с-VI, исключив из соответствующих статей формулировку «количество голосов, поданных против каждого кандидата в Президенты РА», законодатель изменил избирательную конструкцию порядка голосования, установления и опубликования итогов выборов Президента РА, заменив систему голосования «против», на голосование «за». Вместо вычёркивания кандидата, как было ранее, теперь голосующий ставит отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого он голосует. Соответственно, аналогичные изменения были внесены и в протоколы избирательных комиссий об итогах голосования. Следовательно, избирательные комиссии, исходя из норм уже нового законодательства, не устанавливают количество голосов, поданных «против» каждого кандидата в Президенты РА, а подсчитывают исключительно голоса, поданные «за».



Возможно смоделировать ситуацию, когда оба кандидата в Президенты в равной степени вызывают доверие у избирателя и он готов был бы проголосовать за них одновременно. Однако наша избирательная система не предусматривает подобной модели голосования и у избирателя при всем его желании нет возможности подобного выбора. В таком случае, почему предпочтение, иными словами, выбор в пользу одного кандидата, необходимо автоматически считать, как выбор против другого.

Именно в связи с указанными выше изменениями в избирательном законодательстве, голоса, поданные «за» одного кандидата в Президенты РА, с точки зрения норм права и элементарной логики, не могут рассматриваться в качестве голосов, поданных «против» другого кандидата. Голосами, поданными «против» как одного, так и другого кандидата, являются только голоса, поданные «против всех» кандидатов.



Относительно голосования «против всех» необходимо отметить, что оно является отражением принципа свободных выборов и учитывается как третье, отдельное мнение избирателя. Конституционно-правовой смысл волеизъявления в форме голосования «против всех» заключается в том, что всем кандидатам отказывается в праве занять высший государственный пост страны. Поэтому производить с голосами «против всех» арифметические действия – вычитать или слагать с голосами, отданными «за» одного из кандидатов нет никаких правовых оснований.



Не состоятельно утверждение истца, что соблюдением одного из условий для определения победителя, предусмотренных частью 2 статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», является равнозначность числа голосов, поданных «против него», сумме числа голосов, поданных «за» другого кандидата, и числа голосов, поданных «против всех».



По мнению истца, данная избирательная формула вытекает из статей 17 и 18 вышеуказанного Конституционного закона, что не соответствуют действительности. Нормы статей 17 и 18 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» закрепляют исчерпывающий перечень сведений, отражающихся в протоколах избирательных комиссий, в частности:

– количество голосов, поданных «за» каждого кандидата в Президенты РА;

– количество голосов, поданных «против всех» кандидатов в Президенты РА.



Таким образом, ни конкретные статьи, ни в целом избирательное законодательство РА не предполагает подобной модели сложения голосов, представленной в исковом требовании. Более того, даже при старой редакции статьей 17 и 18 вышеуказанного Конституционного закона голоса «против всех» не суммировались с голосами, поданными «против кандидата», а имели исключительно статистическое значение и отражались в протоколах избирательных комиссий отдельной строкой. Следовательно, количество голосов, поданных «против кандидата», определяется количеством голосов «против всех», но никак ни методом сложения голосов «против всех» и голосов, поданных «за» другого кандидата.



Необходимо также отметить, что правила юридико-технического изложения закона не позволяют закреплять нормы права «по умолчанию», в виде домысливания или предположения, допускающих неопределённость толкования.



Абсолютно идентичное с нашим мнением понимание правовой логики изложения норм и смысла Конституционного закона РА «О выборах Президента РА» выражено и самим истцом в письме на имя председателя ЦИК Гогия Т. Ю. от 3 сентября 2019 года, оспаривающим сегодня административным иском свое недавнее мнение.



Интерпретация истцом части 2 статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», как предусматривающей обязательное засчитывание числа голосов, поданных «против всех», в число голосов, поданных именно «против» кандидата-победителя, не дает никаких юридических и фактических оснований для надуманной привилегии в пользу кандидата-проигравшего, так как в действительности число голосов избирателей, поданных «против всех», равным образом относится и к кандидату-проигравшему, а не только к кандидату-победителю. Следуя логике истца, если соотнести число голосов избирателей, поданных «против всех» к кандидату-победителю и кандидату-проигравшему, вычесть или делить пополам между ними, то это не ликвидирует разрыв в числах голосов, отданных за двух кандидатов, и никак не повлияет на исход выборов, превращая такие действия в бесперспективную манипуляцию.



Исходя из вышеизложенного и на основании анализа норм избирательного законодательства, с учетом того, что закрепленная в части 2 статьи 19 формулировка «число голосов, поданных против него» не определяется исходя из норм статей 17 и 18 указанного Конституционного закона, следуют выводы:

1. В целях корректного понимания, с точки зрения правовой логики, условий определения избранного кандидата, закреплённых в части 2, статьи 19 Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», необходимо исходить не из отдельных частей или статей, а из общего смысла и духа Конституционного закона;

2. По итогам выборов Президента РА, избранным считается кандидат в Президенты РА, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, т.е. – 50% плюс один голос от общего числа избирателей, принявших участие в выборах. В случае проведения повторного голосования, победитель определяется по принципу относительного большинства.

3. Голос избирателя, поданный «за» одного кандидата, нельзя считать одновременно голосом «против» другого, так как действующее избирательное законодательство РА с 12 апреля 2019 года не предусматривает голосование «против кандидата» и тем более не позволяет выбирать несколько пунктов при голосовании одновременно;

4. Голосование «против всех» учитывается, как отдельное мнение избирателя. Являясь по сути протестным голосованием, отображает право избирателя выражать свою волю в любых возможных формах голосования в соответствии с законодательством. Поэтому количество голосов «против всех» ни вычитается и ни складывается с голосами, поданными «за» кандидата;

5. Избранным Президентом РА будет считаться кандидат, который при повторном голосовании получит наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании по отношению к другому кандидату при условии, что число голосов, поданных «за» кандидата больше числа голосов, поданных «против него» (следует понимать «против всех», т.е. против каждого кандидата) при обязательной явке в 25% граждан, внесенных в списки избирателей;

6. Признание выборов Президента РА несостоявшимися при повторном голосовании возможно в случае, если голоса «против всех» будут больше голосов «за», отданные каждому кандидату в отдельности;

7. Интерпретация норм статьей Конституционного закона РА «О выборах Президента РА», изложенная в административном исковом заявлении, а именно, необходимость суммирования голосов «против всех» с голосами, поданными «за» кандидата-проигравшего, является ничем иным, как злоупотребление правом, вступает в противоречие с избирательным законодательством и создает предпосылки для манипулирования проигравшей стороной процессом и результатами выборов.



На основании вышеизложенного, а также исходя из того, что для отмены Решения (протокол №21 от 09.09.2019 г.) ЦИК РА об итогах выборов Президента РА нет никаких правовых оснований, прошу Суд:

1. Решение (протокол №21 от 09.09.2019 г.) ЦИК РА об итогах выборов Президента РА считать законным и обоснованным;

2. Административное исковое заявление от кандидата в Президенты РА Алхаса Алексеевича Квициниа о признании незаконным и недействительным Решения (протокол №21 от 09.09.2019 г.) ЦИК РА об итогах выборов Президента РА оставить без удовлетворения».

