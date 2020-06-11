Валерий Кварчия поздравил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина с Днём России

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Валерий Кварчия поздравил Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина с Днём России
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11:47, 12 Июня 2020
«Республику Абхазия и Российскую Федерацию соединяют нерушимые исторические связи, человеческие, партнерские и деловые отношения, узы родства и теплой дружбы»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Спикер Валерий Кварчия от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравил с Днём России членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В поздравлениях, адресованных Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в частности, говорится: «У народа России великое историческое прошлое, которое служит опорой в решении насущных задач сегодняшнего дня, дает силы для достижения целей дальнейшего строительства и развития государства. Республику Абхазия и Российскую Федерацию соединяют нерушимые исторические связи, человеческие, партнерские и деловые отношения, узы родства и теплой дружбы. Мы выражаем поддержку активным действиям руководства Российской Федерации в отстаивании своих национальных интересов и его деятельности по преодолению глобальных вызовов современности».
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