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Вахтанг Пипия: госсобственность должна приносить стране больше дохода
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16:44, 4 Февраля 2020
В Государственном комитете РА по управлению государственным имуществом и приватизации прошла коллегия по итогам работы за год.
Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. На коллегии Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации обсудили итоги работы за 2019 год.
Согласно отчету отдела управления, который осуществляет контроль эффективности использования и сохранности имущества, за 2019 г начислена арендная плата – 22 567 733 рублей. При этом основная часть задолженности числится по аренде в сухумском мельзаводе – 5 251 820 рублей, в гостинице «Амткел» - 6 091 708 рублей и в доме отдыха «Абхазия» (Гулрыпшский район) - 1 470 416 рублей.
Кроме того, сотрудники отдела управления, совместно с Госкомитетом по сельскому хозяйству РА, принимали участие в работе комиссии, которая провела инвентаризацию насаждений по районам Абхазии и передала их в собственность местным администрациям. Также, в отделе будет продолжена работа по оформлению невнесенных арендованных объектов в Реестр республиканской собственности и пересмотру арендных платежей.
Отделом приватизации был проведен конкурс по продаже республиканской собственности. С победителями конкурсов заключены 5 договоров купли-продажи на общую сумму 65 233 000 рублей. Из этой суммы в бюджет и приватизационный фонд поступило 64 550 000 рублей, а также перечислена сумма в размере 27 217 602 рублей по ранее заключенным договорам, итого за 2019 год – 91 767 602 рублей.
Отделом экспертиз была рассмотрена и согласована в Госкомимуществе сметная документация по капитальным работам, планируемым за период 2019-2020 года на арендованном объекте пансионата «Литфонд» на сумму 274 203 738 рублей.
Подводя итоги коллегии, председатель Госкомимущества РА Вахтанг Пипия подчеркнул: «Государственный комитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации является межведомственным комитетом, который управляет всей государственной собственностью. Некоторые республиканские ведомства считают, что если имущество находится на балансе у них, то они являются полноправными собственниками. Мы обязаны получать все сведения о деятельности объектов, которые функционируют сегодня и находятся в государственной и муниципальной собственности. Госсобственность должна приносить стране больше дохода не только в виде арендной платы, но и в виде других платежей в бюджет разных уровней».
Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. На коллегии Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации обсудили итоги работы за 2019 год.
Согласно отчету отдела управления, который осуществляет контроль эффективности использования и сохранности имущества, за 2019 г начислена арендная плата – 22 567 733 рублей. При этом основная часть задолженности числится по аренде в сухумском мельзаводе – 5 251 820 рублей, в гостинице «Амткел» - 6 091 708 рублей и в доме отдыха «Абхазия» (Гулрыпшский район) - 1 470 416 рублей.
Кроме того, сотрудники отдела управления, совместно с Госкомитетом по сельскому хозяйству РА, принимали участие в работе комиссии, которая провела инвентаризацию насаждений по районам Абхазии и передала их в собственность местным администрациям. Также, в отделе будет продолжена работа по оформлению невнесенных арендованных объектов в Реестр республиканской собственности и пересмотру арендных платежей.
Отделом приватизации был проведен конкурс по продаже республиканской собственности. С победителями конкурсов заключены 5 договоров купли-продажи на общую сумму 65 233 000 рублей. Из этой суммы в бюджет и приватизационный фонд поступило 64 550 000 рублей, а также перечислена сумма в размере 27 217 602 рублей по ранее заключенным договорам, итого за 2019 год – 91 767 602 рублей.
Отделом экспертиз была рассмотрена и согласована в Госкомимуществе сметная документация по капитальным работам, планируемым за период 2019-2020 года на арендованном объекте пансионата «Литфонд» на сумму 274 203 738 рублей.
Подводя итоги коллегии, председатель Госкомимущества РА Вахтанг Пипия подчеркнул: «Государственный комитет РА по управлению государственным имуществом и приватизации является межведомственным комитетом, который управляет всей государственной собственностью. Некоторые республиканские ведомства считают, что если имущество находится на балансе у них, то они являются полноправными собственниками. Мы обязаны получать все сведения о деятельности объектов, которые функционируют сегодня и находятся в государственной и муниципальной собственности. Госсобственность должна приносить стране больше дохода не только в виде арендной платы, но и в виде других платежей в бюджет разных уровней».
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