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Вадима Харазия представили коллективу Госкомитета Абхазии по репатриации
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14:37, 22 Мая 2020
Ранее, Указом Президента Аслана Бжания Вадим Харазия был назначен председателем Госкомитета РА по репатриации.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Коллективу Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации представили нового председателя Вадима Харазия.
На представлении руководителя ведомства присутствовали вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.
Поприветствовав коллектив Госкомитета, Бадра Гунба отметил: «Вопрос диаспоры, как всем известно, является одним из приоритетных направлений политики нашего государства. В этом направлении сделано много. Лично хочу сказать Беслану Андреевичу спасибо за проделанную работу. Верю, что коллектив встанет с новым руководителем рядом, и работа будет продолжена».
В свою очередь, Вадим Харазия поблагодарил руководство страны: «Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Я понимаю важность тех задач, которые надо решить. С Бесланом Андреевичем в последние годы мы контактировали тесно. Работа велась в унисон и в Турции, и в Абхазии. Думаю, что и впредь этой работе будет уделено должное внимание».
Беслан Дбар поблагодарил коллектив за ответственный подход к работе, выполняемой на протяжении последних лет: «Здесь работают и ветераны труда, и молодежь. Их всех объединяет одно – понимание значения вопроса репатриации. Знаю Вадима Николаевича как прекрасного человека, знаю его умение работать. Желаю удачи».
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