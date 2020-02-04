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Вадим Красносельский поздравил с Днём рождения Валерия Кварчия
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17:52, 10 Февраля 2020
«Пусть Ваша созидательная энергия целеустремленность и мудрость и впредь помогают вам плодотворно и эффективно трудиться и защищать интересы абхазского народа»,- отметил Президент ПМР.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил спикера Народного Собрания-Парламента Абхазии Валерия Кварчия с Днём рождения.
В поздравлении, в частности, говорится: «Трудно переоценить Ваш личный вклад в дело защиты интересов Республики Абхазия и повышения авторитета государства. Ваша успешная работа на высоком государственном посту, направленная на сохранение мира и стабильности на родной земле, по праву заслуживает высокой оценки и уважения.
Пусть Ваша созидательная энергия целеустремленность и мудрость и впредь помогают вам плодотворно и эффективно трудиться и защищать интересы абхазского народа».
Вадим Красносельский пожелал Валерию Кварчия крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни, благополучия, преданных единомышленников и успехов во благо Отечества.
С Днем рождения Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерия Кварчия поздравили: Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов, Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян, Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка, Председатель Думы Астраханской области Иван Мартынов, Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, Председатель Парламента Республики Северная Осетия-Алания Алексей Мачнев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев.
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил спикера Народного Собрания-Парламента Абхазии Валерия Кварчия с Днём рождения.
В поздравлении, в частности, говорится: «Трудно переоценить Ваш личный вклад в дело защиты интересов Республики Абхазия и повышения авторитета государства. Ваша успешная работа на высоком государственном посту, направленная на сохранение мира и стабильности на родной земле, по праву заслуживает высокой оценки и уважения.
Пусть Ваша созидательная энергия целеустремленность и мудрость и впредь помогают вам плодотворно и эффективно трудиться и защищать интересы абхазского народа».
Вадим Красносельский пожелал Валерию Кварчия крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих лет жизни, благополучия, преданных единомышленников и успехов во благо Отечества.
С Днем рождения Спикера Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерия Кварчия поздравили: Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов, Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян, Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка, Председатель Думы Астраханской области Иван Мартынов, Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, Председатель Парламента Республики Северная Осетия-Алания Алексей Мачнев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев.
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