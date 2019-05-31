ВААК устроил детям праздник на сухумской набережной

Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей



Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Сухуме, на Набережной Махаджиров, состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, организованные Всемирным абхазо-абазинским конгрессом.



Рассказывая о целях мероприятия, руководитель женских советов ВААК Гета Ардзинба отметила: «Наша организация взялась за эту тему, потому что дети – наше будущее, если они будут расти счастливыми, то наш народ будет ждать светлое будущее».



По словам Ардзинба, в рамках мероприятия работало множество тематических площадок: «Площадка Апсуара», «Площадка добра» и «Площадка экологии», «Площадка рисования», «Площадка ПДД» и другие, на каждой из которых аниматоры в виде интерактивных игр объясняли детям как вести себя в обществе и как относиться к природе, обучали рисованию, правилам дорожного движения и многому другому. Также прошли выступления детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии.

