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ВААК устроил детям праздник на сухумской набережной

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20:19, 1 Июня 2019
ВААК устроил детям праздник на сухумской набережной
Мероприятие приурочено к   Международному дню защиты детей
 
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Сухуме, на Набережной Махаджиров, состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, организованные Всемирным абхазо-абазинским конгрессом.
 
Рассказывая о целях мероприятия,  руководитель женских советов ВААК Гета Ардзинба отметила: «Наша организация взялась за эту тему, потому что дети – наше будущее, если они будут расти счастливыми, то наш народ будет ждать светлое будущее».
 
По словам Ардзинба, в рамках мероприятия работало множество тематических площадок: «Площадка Апсуара», «Площадка добра» и «Площадка экологии», «Площадка рисования», «Площадка ПДД» и другие, на каждой из которых аниматоры в виде интерактивных игр объясняли детям как вести себя в обществе и как относиться к природе, обучали рисованию, правилам дорожного движения и многому другому. Также прошли  выступления детских танцевальных и вокальных коллективов Абхазии.

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