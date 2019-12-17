APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:34, 23 Декабря 2019 132
16:27, 23 Декабря 2019 42
14:52, 23 Декабря 2019 110
14:43, 23 Декабря 2019 117
12:33, 23 Декабря 2019 239
10:47, 23 Декабря 2019 783
10:42, 23 Декабря 2019 452
13:45, 22 Декабря 2019 319
13:41, 20 Декабря 2019 738
13:39, 20 Декабря 2019 516
12:06, 20 Декабря 2019 638
11:19, 20 Декабря 2019 453
18:10, 19 Декабря 2019 664
18:05, 19 Декабря 2019 675
15:28, 19 Декабря 2019 474
15:24, 19 Декабря 2019 444
13:26, 19 Декабря 2019 758
09:25, 19 Декабря 2019 858
09:24, 19 Декабря 2019 634
20:20, 18 Декабря 2019 898
19:37, 18 Декабря 2019 793
17:51, 18 Декабря 2019 732
17:17, 18 Декабря 2019 668
16:21, 18 Декабря 2019 928
15:55, 18 Декабря 2019 752

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / ВААК подвел итоги деятельности в уходящем году

ВААК подвел итоги деятельности в уходящем году

42
16:27, 23 Декабря 2019
ВААК подвел итоги деятельности в уходящем году
В рамках мероприятия состоялся телемост с председателем Высшего совета ВААК Муссой Экзековым.

Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса состоялась пресс-конференция, посвященная итогам рабочей поездки делегации ВААК в страны Европы и деятельности организации в 2019 году. На вопросы журналистов отвечали член Высшего совета ВААК Вячеслав Чирикба, исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, руководитель инфопортала ВААК Амина Лазба. В формате телемоста к беседе присоединился председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков.

Об итогах поездки делегации ВААК в Великобританию рассказал Вячеслав Чирикба: «7 декабря я встретился с представителями абхазо-абазинской диаспоры Лондона. Со многими из них мы были знакомы с 1990 года, когда вместе с Владиславом Ардзинба принимали участие в конференции, посвященной Кавказу, в Лондоне. В рамках встречи было создано региональное отделение ВААК, а также избрана глава отделения, которой стала Яшим Атрышба. Она является очень активным членом абхазской диаспоры, а в годы Отечественной войны народа Абхазии находилась на исторической Родине и оказывала поддержку освободительному движению. Члены диаспоры выразили общее желание усилить контакты с Родиной и наладить диалог с абхазскими общинами других стран».

Инар Гицба поделился впечатлениями от рабочей поездки в Нидерланды и Бельгию: «Во время встречи с соотечественниками в Роттердаме было учреждено новое структурное отделение. Мы переживали, не знали сколько соотечественников приедут на встречу, и будет ли им интересно. Но в итоге пришло столько людей, что нам уже стало не хватать места. Очень большой интерес проявляли наши соотечественники к деятельности и задачам Конгресса. В свою очередь мы рассказали о том, что уже сделано и о планах. Многие соотечественники выразили желание вступить в региональное отделение. Молодежь активно себя позиционировала с идеями, которые придерживает ВААК. Региональное отделение в Нидерландах возглавил молодой житель Амстердама, представитель абхазского этноса Эргюн Ашуба. У него есть большое желание быть полезным в деле укрепления и сохранения этнокультурных ценностей. Затем, наша делегация посетила Брюссель, где также встретилась с соотечественниками. Там также было принято решение создать региональное отделение. Его возглавил Даур Аламиа, что является для нас гордостью, поскольку он является сыном Геннадия Аламиа, который внес большой вклад в сохранение этнокультурных ценностей и работу Конгресса, в целом». 

Амина Лазба рассказала историю создания германского отделения ВААК: «Встреча с соотечественниками проходила в немецкой коммуне Мосбург, где уже 27 лет, начиная с 1993 года, ведет работу Абхазский культурный центр. В него входит более 100 представителей нашего народа. Руководителем созданного регионального отделения стал Тайфун Пачулия, он живет в Германии уже более 40 лет. Встреча проходила в теплой и дружественной обстановке, люди разделяют идеи Конгресса. Они также отметили, что таких встреч должно быть больше. Следует отметить, что абхазская диаспора в Германии – одна из самых многочисленных, она насчитывает около 10 тысяч человек. Самым важным итогом встречи стало решение в будущем году всем представителям диаспор встретиться на культурно-спортивном фестивале, где будут представлены традиции, обычаи, абхазская и абазинская кухни».  
  
Мусса Экзеков поделился планами на будущий год: «Создание сети региональных отделений организации в Западной Европе – это одно из важных направлений деятельности ВААК. Тем не менее, приоритетом для нашей деятельности является покрытие всей территории Абхазии. Мы планируем открыть в каждом населенном пункте в Абхазии общественные советы ВААК. Это делается для того, чтобы, в первую очередь, изучить состояние и потребности каждой абхазской семьи и вместе научиться решать общие проблемы. Мы рассчитываем на сотрудничество с администрациями городов и районов. С нами легко сотрудничать, потому что мы работаем прозрачно и системно. Считаю работу Конгресса в этом году выполненной хорошо».  


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика