ВААК подвел итоги деятельности в уходящем году

В рамках мероприятия состоялся телемост с председателем Высшего совета ВААК Муссой Экзековым.



Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса состоялась пресс-конференция, посвященная итогам рабочей поездки делегации ВААК в страны Европы и деятельности организации в 2019 году. На вопросы журналистов отвечали член Высшего совета ВААК Вячеслав Чирикба, исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, руководитель инфопортала ВААК Амина Лазба. В формате телемоста к беседе присоединился председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков.



Об итогах поездки делегации ВААК в Великобританию рассказал Вячеслав Чирикба: «7 декабря я встретился с представителями абхазо-абазинской диаспоры Лондона. Со многими из них мы были знакомы с 1990 года, когда вместе с Владиславом Ардзинба принимали участие в конференции, посвященной Кавказу, в Лондоне. В рамках встречи было создано региональное отделение ВААК, а также избрана глава отделения, которой стала Яшим Атрышба. Она является очень активным членом абхазской диаспоры, а в годы Отечественной войны народа Абхазии находилась на исторической Родине и оказывала поддержку освободительному движению. Члены диаспоры выразили общее желание усилить контакты с Родиной и наладить диалог с абхазскими общинами других стран».



Инар Гицба поделился впечатлениями от рабочей поездки в Нидерланды и Бельгию: «Во время встречи с соотечественниками в Роттердаме было учреждено новое структурное отделение. Мы переживали, не знали сколько соотечественников приедут на встречу, и будет ли им интересно. Но в итоге пришло столько людей, что нам уже стало не хватать места. Очень большой интерес проявляли наши соотечественники к деятельности и задачам Конгресса. В свою очередь мы рассказали о том, что уже сделано и о планах. Многие соотечественники выразили желание вступить в региональное отделение. Молодежь активно себя позиционировала с идеями, которые придерживает ВААК. Региональное отделение в Нидерландах возглавил молодой житель Амстердама, представитель абхазского этноса Эргюн Ашуба. У него есть большое желание быть полезным в деле укрепления и сохранения этнокультурных ценностей. Затем, наша делегация посетила Брюссель, где также встретилась с соотечественниками. Там также было принято решение создать региональное отделение. Его возглавил Даур Аламиа, что является для нас гордостью, поскольку он является сыном Геннадия Аламиа, который внес большой вклад в сохранение этнокультурных ценностей и работу Конгресса, в целом».



Амина Лазба рассказала историю создания германского отделения ВААК: «Встреча с соотечественниками проходила в немецкой коммуне Мосбург, где уже 27 лет, начиная с 1993 года, ведет работу Абхазский культурный центр. В него входит более 100 представителей нашего народа. Руководителем созданного регионального отделения стал Тайфун Пачулия, он живет в Германии уже более 40 лет. Встреча проходила в теплой и дружественной обстановке, люди разделяют идеи Конгресса. Они также отметили, что таких встреч должно быть больше. Следует отметить, что абхазская диаспора в Германии – одна из самых многочисленных, она насчитывает около 10 тысяч человек. Самым важным итогом встречи стало решение в будущем году всем представителям диаспор встретиться на культурно-спортивном фестивале, где будут представлены традиции, обычаи, абхазская и абазинская кухни».



Мусса Экзеков поделился планами на будущий год: «Создание сети региональных отделений организации в Западной Европе – это одно из важных направлений деятельности ВААК. Тем не менее, приоритетом для нашей деятельности является покрытие всей территории Абхазии. Мы планируем открыть в каждом населенном пункте в Абхазии общественные советы ВААК. Это делается для того, чтобы, в первую очередь, изучить состояние и потребности каждой абхазской семьи и вместе научиться решать общие проблемы. Мы рассчитываем на сотрудничество с администрациями городов и районов. С нами легко сотрудничать, потому что мы работаем прозрачно и системно. Считаю работу Конгресса в этом году выполненной хорошо».



