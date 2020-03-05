В Закон о декларировании доходов внесены изменения

Соответствующий законопроект принят на сессии Народного Собрания – Парламента РА.







Сухум. 12 марта. Апсныпресс. Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания – Парламента РА приняли поправки в Закон РА «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами».







Представляя законопроект, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа отметил, что суть поправок уже обсуждалась не только в стенах Парламента, но и в обществе.







Так, согласно документу, теперь представить сведения о своих доходах должны не только супруг (супруга) и дети декларанта, но и родители, родные братья и сестры. Кроме того, кандидатам в Президенты РА и кандидатам в депутаты предписано представлять декларацию в соответствующую избирательную комиссию, а также в Министерство по налогам и сборам РА для последующего опубликования на официальном сайте Министерства. При этом Министерство и его структурные подразделения ответственны за изучение сведений, указанных в декларации. При необходимости МНС РА, МВД РА, СГБ РА, Генпрокуратура РА, а также суды вправе отправлять запросы в соответствующие государственные органы, юридическим и физическим лицам для уточнения сведений, указанных в декларациях. Кроме того, расширяется понятие «декларируемый доход», здесь будут указывать сумму денежных средств на счетах в банках. «В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, декларант освобождается от занимаемой должности без права восстановления на государственную службу», – говорится в законопроекте.







В рамках обсуждения законопроекта, представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба напомнил: «И.о. Президента Валерий Бганба, в соответствии с Законом о международных договорах, поручил МИД РА представить предложение о присоединении Абхазии к Конвенции ООН о противодействии коррупции, то есть не только к 20-ой статье, а Конвенции в целом. МИД уже готовит данное предложение».







Шамба также внес ряд замечаний в законопроект: «В той редакции, в которой первоначально был принят Закон, указывалось, что не публикуются личные телефоны декларанта и его семьи. Здесь же эти сведения подлежат опубликованию – личные телефоны декларантов, в том числе, его несовершеннолетних детей на сайте МНС РА. Мы не видим целесообразности публиковать личные телефоны».







Со своей стороны, начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РА Зарина Соблирова внесла замечание в пункт по расширению круга членов семьи декларанта: «В реализации данного пункта Закона будут проблемы. Есть лица, которые проживают за пределами Республики Абхазия, тут речь идет о родителях, детях совершеннолетних и несовершеннолетних, родных братьях и сестрах. Реализация будет не в полном объеме, в частности, последствия по статье в виде увольнения. Прошу обратить на это внимание».







Член Комитета по государственно-правовой политике Александр Анкваб высказался против законопроекта: «То, что здесь представлено – это очень сырой документ, за который нельзя голосовать. Этот Закон никто не может исполнять. Мы для чего принимаем Закон, чтобы его не исполнять? Для того, чтобы обмануть людей? Давайте будем голосовать за то, что будет называться законом и для этого есть все основания».







При этом Анкваб сослался на заключение правового и аналитического отдела Парламента, в котором говорится, что ряд пунктов законопроекта противоречат Семейному кодексу РА; Закону РА «О банках и банковской деятельности», предусматривающему банковскую тайну; Закону РА «О государственной тайне»; Закону РА «О порядке опубликования и вступления в силу Законов РА и других актов, принятых Парламентом РА». «Внесение изменений в не вступившие в силу законы действующим законодательством не предусмотрено. Данный законопроект не может быть принят до принятия и вступления в силу Закона РА «О государственной службе», - говорится в документе.







По итогам голосования, поправка об исключении из списка членов семьи декларантов родных братьев и сестер не набрала необходимое количество голосов.







Законопроект был принят во втором и окончательном чтении, с учетом внесенных поправок о том, что нельзя публиковать личные телефоны декларанта и его семьи, а также о том, что Закон вступает в силу с момента его опубликования.