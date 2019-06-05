15:15, 7 Июня 2019 46
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09:44, 7 Июня 2019 225
20:23, 6 Июня 2019 306
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В выходные дни в Абхазии жарко: +31°С
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15:15, 7 Июня 2019
Температура морской воды +21°С.
Сухум. 7 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние обширного поля повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность, в субботу, из-за незначительной смены воздушных масс, ночью и утром местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье – ночью туман, днем – преимущественно ясная, жаркая погода.
Атмосферное давление – 763-761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью +17+22°С, днем +26 +31°С.
Температура морской воды +21°С.
В столице небольшая облачность, ночью и утром возможен туман, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +31°С.
Сухум. 7 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится, по-прежнему сохранится влияние обширного поля повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность, в субботу, из-за незначительной смены воздушных масс, ночью и утром местами возможен кратковременный слабый дождь, в воскресенье – ночью туман, днем – преимущественно ясная, жаркая погода.
Атмосферное давление – 763-761 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью +17+22°С, днем +26 +31°С.
Температура морской воды +21°С.
В столице небольшая облачность, ночью и утром возможен туман, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +21°С, днем +31°С.
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