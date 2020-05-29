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В выходные дни в Абхазии тридцать градусов тепла
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13:23, 5 Июня 2020
Атмосферное давление – пониженное.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погоду Черноморского побережья Абхазии формирует циклон с активным выносом тепла с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 3 - 8 м/с.
Температура воздуха ночью + 14 +19°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 19°С.
В столице переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью +19°С, днем +29°С.
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