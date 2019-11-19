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В выходные дни в Абхазии преимущественно ясная погода
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15:21, 22 Ноября 2019
Сохранится влияние холодного Антициклона.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погодообразующие факторы на территории Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние холодного Антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление повышенное – 765 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 100-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +16°С.
Сухум. 22 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погодообразующие факторы на территории Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему сохранится влияние холодного Антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление повышенное – 765 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +5+10°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение морской воды значительное и умеренное – 100-75 см (3-2б).
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +16°С.
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