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В выходные дни ожидается малооблачная погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения

18
15:26, 3 Июля 2020
В выходные дни ожидается малооблачная погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения
Температура морской воды + 25°С. 

Сухум. 3 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием гребня тепла с юга. Ночью ожидается переменная облачность, местами туман, дымка, днем малооблачная, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. 

Атмосферное давление – 758 мм рт. ст., будет медленно понижаться. 

Ветер слабый и умеренный – 0-5 м/с. 

Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +29+34°С. 

Температура морской воды +25°С. 

В столице переменная облачность, ночью дымка, днем удушливо жаркая погода. 

Температура воздуха ночью +23°С, днем +33°С.

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