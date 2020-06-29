15:26, 3 Июля 2020 18
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В выходные дни ожидается малооблачная погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения
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15:26, 3 Июля 2020
Температура морской воды + 25°С.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием гребня тепла с юга. Ночью ожидается переменная облачность, местами туман, дымка, днем малооблачная, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление – 758 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +29+34°С.
Температура морской воды +25°С.
В столице переменная облачность, ночью дымка, днем удушливо жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +33°С.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием гребня тепла с юга. Ночью ожидается переменная облачность, местами туман, дымка, днем малооблачная, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.
Атмосферное давление – 758 мм рт. ст., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 0-5 м/с.
Температура воздуха ночью +19+24°С, днем +29+34°С.
Температура морской воды +25°С.
В столице переменная облачность, ночью дымка, днем удушливо жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +33°С.
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