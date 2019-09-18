Представитель Президента обосновал незаконность претензий Квициниа в суде

В Верховном суде Республики Абхазия проходит судебное разбирательство по административному исковому заявлению – о признании незаконным и недействительным Решения Центризбиркома РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия.



Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. От представителя заинтересованного лица (избранный Президент Абхазии Рауль Хаджимба., ред.) Валерия Агрба на имя Председателя Верховного суда Мананы Делба направлено Возражение на заявление об отводе всему рассматривающему административное дело составу суда.



Согласно документу, «в ходе рассмотрения административного искового заявления кандидата в Президенты Республики Абхазия Квициниа А.А. о признании незаконным и недействительным Решения (протокол № 21 от 09.09.2019г.) Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах выборов Президента Республики Абхазия представитель истца заявил об отводе всему составу суда, рассматривающего административное дело. ​



Считаем данное заявление немотивированным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: ​Представитель истца полагает, что состав суда сформирован с нарушением действующего законодательства на том основании, что первоначально, 11 сентября 2019 года Председатель Верховного суда Республики Абхазия своей резолюцией отписала данное административное исковое заявление Гамисония Г.Г., Пачулия Р.А., Барциц А.В. ​



В тот же день, 11 сентября 2019 года, Председатель Верховного суда включила в состав коллегии вместо Барциц А.В. судью Пилия О.В. Сформированным составом коллегии из судей Гамисония Г.Г., Пачулия Р.А., Пилия О.В. было вынесено определение «О принятии административного искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству».



Необходимо отметить, что сформированный состав судей, проверив на предмет соответствия данного административного искового заявления требованиям статьи 132 КРАоАС установил, что оснований, предусмотренных статьями 135 и 136 указанного Кодекса для отказа в принятии искового заявления или его возвращения, а также разбирательства данного административного дела в закрытом заседании нет. Важным обстоятельством является тот факт, что коллегия в составе судей Гамисония Г.Г., Пачулия Р.А., Пилия О.В. была сформирована в день подачи искового заявления, т.е. 11 сентября 2019 года, и до принятия дела к производству этим же составом. Данные обстоятельства опровергают доводы истца о том, что председатель Верховного суда нарушила статьи 25, 36 и 37 КРАоАС.



Утверждая, что судья Барциц А.В. заявил самоотвод, представителю истца следовало бы понимать очевидную разницу между докладной и заявлением о самоотводе в соответствии с нормами КРАоАС. В заключительной части докладной судья Барциц А.В. просит Председателя Верховного суда отстранить его от участия в деле и включить в состав коллегии другого судью, так как дело в производство им еще не принято.



Судья Барциц А.В., на протяжении 10 лет, являясь заместителем Председателя Верховного суда, чья квалификация не вызывает сомнения, на момент подачи докладной 11 сентября 2019 года преследовал цель донести определенные сведения до Председателя Верховного суда, но никак не заявлял самоотвод, иначе самоотвод являлся бы преждевременным и вне соответствия с нормами КРАоАС поскольку, как было подчеркнуто выше, дело не было принято им к производству. Только в случае непринятия Председателем Верховного суда сведений, содержащихся в докладной судьи Барциц А.В. и не замены его другим судьей, открывались бы основания для заявления о самоотводе судьи. Заявление о самоотводе судьи требует придерживаться определенной формы с указанием соответствующих статьей КРАоАС, что в докладной Барциц А.В. не нашло отражения.



Таким образом, изложенные в заявлении факты свидетельствуют о том, что Председателем Верховного суда не нарушены требования статьи 43 КРАоАС.



Считаем важным обратить Ваше внимание, что представитель истца Митин Г.Н., отмечая в своем заявлении, что о существовании вышеуказанной докладной Барциц А.В. ему стало известно в процессе ознакомления с материалами дела только 16 сентября 2019 года, не соответствует фактическим обстоятельствам, так как о наличии и содержания указанной докладной всем участникам разбирательства было озвучено судьей Гамисония Г.Г. на предварительном судебном заседании уже 13 сентября 2019 года, в котором и Митин Г.И. принимал участие.



Заявитель в обоснование отвода всему составу суда, в том числе приводит довод о необъективности и пристрастности состава суда по причине неоднократного отклонения ходатайства о применении мер предварительной защиты по административному исковому заявлению. Налицо отсутствие правовой логики в доводах представителя истца о причинно-следственной связи между отклонением ходатайств истца о применении мер предварительной защиты и необъективностью, пристрастностью состава суда, рассматривающего административное исковое заявление».



(АП): От кандидата в Президенты РА Алхаса Квициниа поступило административное исковое заявление с просьбой признать незаконным и недействительным Решение Центральной избирательной комиссии РА об итогах выборов Президента Республики Абхазия. По итогам второго тура выборов Президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 47,39% голосов, Алхас Квициниа – 46,17% голосов. ​